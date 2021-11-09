Как быть, если у виновника ДТП не застрахован автомобиль?

На дорогах Литвы периодически фиксируют случаи, когда водители в целях экономии не оформляют обязательную страховку автомобилей. Специалисты страховых компаний советуют, что делать в случае ДТП.

Представители страховых компаний в один голос говорят, что если вы попали в аварию и выяснилось, что автомобиль другого участника ДТП не застрахован, – звоните в полицию. Только так вам удастся избежать дополнительных проблем. При этом у вас будет гарантия, что вы не понесёте убытки.

Бывают случаи, когда водители, не застраховавшие свой автомобиль, пытаются договориться с другой стороной о том, чтобы те подождали, пока он застрахует автомобиль. Они также предлагают вообще не фиксировать ДТП или изменить время и дату происшествия. По словам специалистов, если выясняется, что во время аварии один из автомобилей был не застрахован, а вопрос был решён по взаимной договорённости, то потерпевший может остаться без страховки и стать соучастником преступления. По этой причине не стоит идти на поводу у виновника ДТП и не заключать с ним никаких соглашений.

Помните, что если ситуация до конца не ясна, страховая компания не станет сразу выплачивать страховку. Сначала она проведёт расследование. Также специалисты напоминают, что иногда договориться и заплатить ущерб наличными пытаются молодые водители без двухлетнего стажа, поскольку за совершённое ДТП им иногда приходится пересдавать экзамены.

Напомним, что если в случае аварии вы не вызывали полицию, а самостоятельно заполнили декларацию, где указан виновник аварии, то административный штраф за ДТП платить не придётся.

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