Как быть продуктивным в течение всего дня

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Прежде всего, хорошая информация в том, что способность быть продуктивным – не врожденное свойство, а приобретаемое. А значит, продуктивность можно развивать, тренировать и повышать. И если наработать в себе этот навык, то можно будет применять его во всех сферах своей жизни.

Итак, как быть продуктивным в течение рабочего дня? Прежде всего специалисты советуют составить полный список задач, которые предстоит решить. Они должны быть конкретными и обязательно выполнимыми. Дальше рекомендуется распределить эти задачи на несколько категорий: в какое время дня лучше каждую из них решать, и сколько на это понадобится времени. Чаще всего заниматься определенной деятельностью получается в определенное время, значит и планировать свои дела лучше в соответствии со своими индивидуальными особенностями.

Когда план действий составлен — сконцентрируйтесь на задачах, и не отвлекайтесь. Понятно, что не всегда получится отказаться от беседы с коллегой, проверки почты и чтения новостей. Зная это, можно и такие отвлекающие моменты внести в свои планы. Например, проверять почту в первые десять минут каждого часа, а после обеда позволять себе ненадолго заглянуть в новостную ленту.

Следующий совет. Делайте в течение дня физкультминутки. Многие исследования показывают, что физические нагрузки помогают сосредоточиться на поставленных задачах. Если вам легче работается под музыку, не отказывайте себе в этом. Доказано, что любимая музыка помогает сосредоточиться и успокоиться.

Еще один совет – используйте современные программы, направленные на оптимизацию рабочего процесса. Например, понятно, что всегда есть срочные звонки и письма, на которые лучше ответить сразу, но нужно уметь отделять их от тех, что могут подождать, пока вы закончите задание. Если из-за сообщений совсем не удается сконцентрироваться, есть сервисы, отключающие соцсети, или сервисы, блокирующие интернет на заданное время.

Ну и самый главный совет – обязательно делайте в течение рабочего дня перерывы, иначе ваша продуктивность неизбежно снизится. И обязательно награждайте себя за достигнутые успехи. Например, выполнили какую-то важную задачу — не откажите себе в чашечке кофе с долькой шоколада.