Listen to «КОРОНАВИРУС — как долго коронавирус держится на различных поверхностях» on Spreaker.



Мы все знаем, что если находиться близко к зараженному человеку, то можно заразиться воздушно-капельным путём — то есть, каплями, которые вылетают из человека при чихании или кашле. Ну а поскольку эти капли могут оставаться на поверхностях, существует вероятность заболеть, если дотронуться до своего лица после того, как вы дотрагивались до заражённой поверхности.

Однако микробы вне человеческого организма могут выживать только в течение ограниченного времени. А какого? Микробиологи говорят, что продолжительность жизни микробов зависит и от конкретного возбудителя, — будь то бактерия или вирус, — и от поверхности, на которой он находится. Большинство бактерий и грибов на сухих поверхностях могут выживать месяцами. Однако сейчас всё наше внимание приковано к одному определенному вирусу. Как обстоит дело с ним? Коронавирус быстро распространяется в сухих условиях, но при этом его жизнеспособность ослабевает и постепенно снижается. Во влажных условиях вирус распространяется медленнее, но живет дольше. По данным исследований, этот тип вируса может существовать вне человеческого организма до пяти дней. На твёрдых поверхностях, — таких, как пластик и нержавеющая сталь, — коронавирус может сохраняться до 72 часов, а на картоне — до суток. При этом с меньшей вероятностью коронавирус будет жить на других поверхностях — например, на медных он сохранялся приблизительно в течение четырех часов. Понятно, что реальная жизнь несколько отличается от того, что происходит в лаборатории, а ученые говорят, что не было случаев заражения человека новым коронавирусом с зараженных поверхностей. Однако, как говорится, бережёного Бог бережёт, поэтому лучше запомнить такую информацию. Инфицированные капли слизи, если они попали в дом, могут распространяться на такие поверхности, как краны, дверные ручки, сиденья для унитаза, телефоны, пульты дистанционного управления и т.д. Как часто следует дезинфицировать поверхности? Ученые рекомендуют руководствоваться здравым смыслом и следить за чистотой тех поверхностей, к которым прикасаются чаще всего. Что же касается одежды, то, по мнению специалистов, коронавирус практически не передается через шерстяные ткани. Напомним — он предпочитает гладкую и твердую поверхность, включая клавиатуру, кнопки лифта, выключатели ламп, ручки дверей и т.д. Поэтому очень важна дезинфекция этих предметов. Губительны для коронавируса свет ультрафиолетовых ламп и медицинский спирт. Кроме того, в борьбе с вирусом эффективны и дезинфицирующие средства с содержанием хлора. Ну а если в доме нет заражённых людей, следует просто ежедневно проводить профилактическую обработку тех поверхностей, к которым вы дотрагиваетесь чаще всего.