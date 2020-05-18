Как должна быть организована работа в учреждениях

Минздрав Литвы подготовил правила и рекомендации, как организовывать работу в государственных учреждениях, в самоуправлениях и подвластных им компаниях. И хотя в документе указаны бюджетные организации, вряд ли эти рекомендации сильно отличаются от частного сектора. Так что обратите внимание.

В правилах указано, что людям из группы риска, — а это лица старше 60 лет и болеющие респираторными заболеваниями, — следует предоставить возможность и условия для дистанционной работы либо их труд должен быть организован так, чтобы количество прямых контактов с другими людьми было минимальным.

Ответственные лица учреждений должны убедиться, что в офисе не находятся работники с признаками простуды, температурой и другими заболеваниями. Следует постоянно наблюдать за здоровьем сотрудников. В случае, если симптомы заболевания (насморк, кашель) проявились на работе, работник должен быть отстранен от своей деятельности, — ему следует обратиться к семейному врачу и позвонить на горячую линию.Рабочие места должны быть расположены так, чтобы между ними была дистанция в один метр, или должны быть установлены отдельные перегородки. Если возможности организовать требуемое расстояние нет, то рабочие места предлагается перенести в переговорные залы, столовые.

Перерывы должны быть организованы так, чтобы одновременно в столовой, на кухне и т.п. не находилось большое количество людей.

Физический контакт между работниками должен длиться не дольше 15 минут.

Все клиенты, в приоритетном порядке, должны обслуживаться дистанционно. Если такой возможности нет, тогда и работник, и клиент должны носить защитные средства (маски, щитки).

Помещения в офисе должны постоянно проветриваться и дезинфицироваться.