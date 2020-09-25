Listen to «Как голосовать тем, кто находится на самоизоляции» on Spreaker.

Центральная избирательная комиссия приняла решение о возможности голосования на предстоящих выборах для избирателей, находящихся на самоизоляции. Они смогут проголосовать дома. Лицам, находящимся на самоизоляции, предлагается заполнить специальную анкету для получения разрешения. ЦИК сверит данные с Центром общественного здоровья, а затем проинформирует членов избирательных комиссий, чтобы они смогли надлежащим образом провести процесс голосования на дому у изолированного человека.

Соответствующую форму для голосования на дому следует заполнить до последней среды перед днем выборов, то есть до 7 октября (включительно). Всю подробную информацию, а также соответствующие формы для заполнения, — можно найти на сайте Центральной избирательной комиссии, vrk.lt.