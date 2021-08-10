Где и как можно получить прививку в Вильнюсе

За последние несколько недель темпы вакцинации в Вильнюсе значительно выросли. Об этом свидетельствуют числа: только за последние 7 дней привились около 22 тыс. человек, 4 тыс. из которых привились в вакцинационных микроавтобусах. На этой неделе появилось ещё одно новшество – первая и вторая вакцины могут быть от разных производителей. Более подробную информацию об этом можно получить на странице koronastop.lt или позвонив по номеру 1808. Вернёмся к вакцинации. Посмотреть, где и когда остановится вакцинационный микроавтобус, можно на странице vakcina.vilnius.lt. На этой неделе они объедут многие столичные районы, включая Жирмунай, Науямиестис, Антакальнис, Жверинас и др. Напомним, что всем желающим привиться достаточно иметь при себе документ, подтверждающий личность. Регистрация также не нужна. Стоит напомнить и о пункте на пл. Лукишкю. С понедельника по четверг он работает с 10:00 до 20:00, по пятницам и субботам – с 10:00 до 24:00, а в воскресенье – с 10:00 до 15:00. Без предварительной регистрации можно привиться и в центре Litexpo. Это можно сделать с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. В выходные центр вакцинации работать не будет. Помимо всего прочего привиться в Вильнюсе можно и возле арены Siemens. Там это можно сделать, не вылезая из автомобиля. Всех желающих привиться таким образом там ждут с 15:00 до 20:00 по рабочим дням и с 09:00 до 14:00 по выходным. Отметим, что такой вариант особенно подходит людям преклонного возраста, а также людям, у которых есть проблемы опорно-двигательной системы. Также этот вариант будет актуален тем, кто не хочет ждать в очереди. Ещё раз отметим, что во всех ранее перечисленных местах привиться можно без предварительной регистрации. Всё, что вам нужно, – это желание и документ, подтверждающий личность.