Как избежать импульсивных покупок в магазинах и потратить меньше?

По данным исследований, в период недавних распродаж жители страны потратили в магазинах десятки миллионов евро. И это ещё не конец предпраздничной суеты.

А можно ли избежать импульсивных покупок в магазинах, чтобы не покупать совсем уж лишнего?

Когда нам кажется, что в магазине мы сами решаем, что покупать, и ничто, кроме наших потребностей, не оказывает на это влияния, мы ошибаемся. Дело в том, что каждый наш шаг в магазине изучен от и до. И не один институт работает над тем, чтобы поощрить нас покупать как можно больше. Какие хитрости для этого применяются?

Начнем со входа в магазин

Первый выбор, который предстоит сделать, зайдя в магазин, — это корзинка для покупок или тележка на колёсиках. Конечно, складывать покупки в большую тележку гораздо удобнее, чем носить в корзине. И это первый трюк. Пустое пространство тележки вызывает дискомфорт. Поэтому есть вероятность, что его захочется заполнить. Так что лучше решить заранее, что покупать в магазине. Пачку масла (хлеба, молока и т.п.) можно положить в корзинку. Либо обойтись даже без неё.

Следующая хитрость – распродажа крупными партиями, оптом

Желательно изучить заранее рекламное предложение. Возможно, оно не настолько выгодное, как нам кажется. Очень часто цена за три товара в одной упаковке почти не отличается от трех товаров, если их покупать отдельно. Поэтому бывает полезно сделать паузу и подумать, так ли нужны, например, три одинаковых футболки, если планировалось купить только одну.

Еще один маркетинговый трюк

По пути к кассе специально для нас (всё для покупателя!) выставляются большие корзины с ходовым, но недорогим товаром. Для чего? Оказывается, по данным исследований, импульсивные покупки делаются чаще, если товар, изначально даже не нужный, выставлен прямо по пути. Его цену мы вряд ли побежим перепроверять в соответствующем отделе. Поэтому прежде чем положить что-то не очень нужное в корзинку, тоже следует приостановиться и подумать, так ли эта вещь нам нужна.

Ну и еще

Мы удивляемся, что в больших магазинах бывает трудно найти самое необходимое. И это тоже неспроста. Ведь пока мы найдём то, что ищем, нам попадётся на глаза ещё много всего полезного.

Список маркетинговых ходов можно продолжать долго. Здесь и специальная раскладка товара на полках, и акционные цены, и ароматные запахи в отделах свежих булочек. Понятно, что поход в магазин должен приносить нам не стресс, а удовольствие. Но для того, чтобы испытывать удовольствие и по возвращении из магазина, лучше ходить за покупками на сытый желудок. И сохранять хладнокровие.