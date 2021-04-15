Covid-19 Вакцинация Новости Самоуправления

Как избежать очередей возле центров вакцинации

Автор Евгений Русаков 24
Как избежать очередей возле центров вакцинации

Буквально на днях возле столичных и клайпедских центров вакцинации были замечены большие очереди. Они образовались потому, что жители Вильнюса и Клайпеды приезжали намного раньше указанного времени.

В связи с этим специалисты просят жителей приезжать на вакцинацию не менее чем за 10 минут до указанного времени. Такого порядка просят придерживаться, чтобы можно было избежать очередей и процесс проходил более слаженно.

Напомним, что в Литве первую дозу вакцины от коронавируса уже получили более половины миллиона жителей. В свою очередь, обе прививки получили почти 200 тыс. человек.

Источник

Метки:

Актуальные новости

Чайф

Группа «Чайф» выпустила третью часть альбома «Оранжевое настроение»

Автор Эвелина Никанорова

Знаменитый затонувший лайнер «Титаник» станет доступен для туристов

Автор Эвелина Никанорова
В Испании для школьников проводят уроки на пляже

В Испании для школьников проводят уроки на пляже

Автор Эвелина Никанорова
В Японии мужчины-депутаты два дня носили искусственные животы

В Японии мужчины-депутаты два дня носили искусственные животы

Автор Эвелина Никанорова
DOROFEEVA – a tebe...

Премьера первого трека из мини-альбома. DOROFEEVA – a tebe…

Автор RUSRADIO LT
Кая Каллас

Правительство Эстонии впервые возглавила женщина

Автор Эвелина Никанорова
Verslo zinios_Vladimiro Ivanovo nuotr

Рыночные торговцы могут подавать заявки на получение компенсаций

Автор Анжелика Орлёнок
Чикатило

Маньяком Чикатило оказался Дмитрий Нагиев

Автор Эвелина Никанорова

Детям из семей социального риска – обязательное дошкольное образование

Автор RUSRADIO LT