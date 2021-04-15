Как избежать очередей возле центров вакцинации

Буквально на днях возле столичных и клайпедских центров вакцинации были замечены большие очереди. Они образовались потому, что жители Вильнюса и Клайпеды приезжали намного раньше указанного времени.

В связи с этим специалисты просят жителей приезжать на вакцинацию не менее чем за 10 минут до указанного времени. Такого порядка просят придерживаться, чтобы можно было избежать очередей и процесс проходил более слаженно.

Напомним, что в Литве первую дозу вакцины от коронавируса уже получили более половины миллиона жителей. В свою очередь, обе прививки получили почти 200 тыс. человек.

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