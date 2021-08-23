Как избежать штрафа, если вы собрались в лес

Мы уже рассказывали, за что можно получить штраф на отдыхе. Между тем до сих пор встречаются граждане, которые игнорируют некоторые правила. В связи с этим представители Министерства окружающей среды напомнили, как избежать штрафа, если вы, например, собрались в лес за грибами или просто подышать воздухом.

В первую очередь, автомобиль следует оставлять в предназначенных для этого местах. Ни в коем случае нельзя заезжать на лесное покрытие. Таким образом можно нанести ущерб деревьям, кустарникам или другим растениям, а также самому покрытию. По словам природоохранной службы, оставляя автомобиль в лесу в не предназначенных для этого местах, водители наносят ущерб всей экосистеме. В дальнейшем это может способствовать эрозии почвы. Поэтому важно оставлять автомобиль там, где позволяют правила.

Напомним, что в лесу можно ездить только по уже существующим дорожкам. Парковать автомобиль можно исключительно на обочинах, где он не мешает другим транспортным средствам, или на специально предназначенных для этого местах парковки. Нарушение этого требования грозит назначением штрафа в размере от 20 до 50 евро. При этом может быть учтён и ущерб, нанесённый природе.

Департамент защиты окружающей среды напоминает, что если вы заметите нарушителей, вы можете сообщить о них по телефону 112 или 8-5 273 2995.

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