Как избежать «встречи» с диким животным на дороге?

В последнее время на дорогах Литвы участились случаи столкновения автомобилей с дикими животными. Ни для кого не новость, что такие столкновения очень опасны Как избежать « встречи » с диким животным?

Прежде всего – не забывать о Правилах дорожного движения. Если вы видите знак «Дикие животные», следует снизить скорость и быть внимательными. Дикие животные наиболее активны в тёмное время суток, особенно перед рассветом.

Если вы увидели диких животных на дороге – надо остановиться и переждать, пока они уйдут. Чаще всего такие животные мигрируют не поодиночке. Поэтому если одно животное уже перешло дорогу, лучше немного подождать. Нельзя пугать животное звуковым сигналом, потому что в испуге оно может выбежать прямо на дорогу или даже запрыгнуть на транспортное средство.

Если животное уже находится на дороге, рекомендуется попытаться быстро затормозить сильным нажатием на педаль тормоза. При этом следует избегать скольжения. Если же останавливаться уже поздно, надо попытаться объехать животное сзади. Тогда оно не столкнется с машиной.

Если избежать столкновения с диким животным не удалось, о происшествии следует сообщить по телефону помощи 112. Когда происходит такой несчастный случай, надо вызывать и полицию. По прибытии сотрудники полиции зафиксируют происшествие, чтобы в ситуации страхового случая по КАСКО не применялись установленные договором ограничения.