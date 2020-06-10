Listen to «Как коммунальщики справляются с последствиями ненастной погоды» on Spreaker.

Уже не первый день небо над нашей страной сотрясается громами и молниями, города и поселки засыпаются градом невиданных размеров, а улицы заливаются ливневыми дождями. О том, как такая погода сказывается на работе коммунальных служб, мы задали вопрос представителю столичной компании Grinda. У нас в эфире — Эгидиюс Степонавичюс.

— Здравствуйте!

— Добрый день.

— Увеличился ли объем работы в вашей компании в связи с плохой погодой?

— Ну, вы знаете, по словам Некрасова, нет безобразия в природе, или же не бывает плохой погоды — бывает только плохая одежда, неприспособленная. Верно и то, что из-за дождей появилось очень много воды на улицах и работы, конечно, добавилось.

— Что делается в таких случаях? В некоторых местах города после сильных дождей собираются целые озера воды. Что приходится делать, чтобы приводить их в порядок?

— Сначала надо, наверное, объяснить ситуацию — почему случаются такие потопы. За 40-50 лет город очень вырос, и твердые поверхности очень расширились. Трубы заполняются полностью и не принимают больше воды. Как раз поэтому в некоторых местах мы сейчас делаем большой проект и ставим новые трубы. То есть, на улице Нарбуто если трубы стояли только 800 мм диаметром, сейчас приходится ставить 1600 мм диаметром, то есть полтора метра. Сейчас мы ведем несколько проектов в разных местах. На улице Нарбуто мы будем работать до конца лета и хотим, чтобы все работы закончились до 1 сентября. В некоторых других местах работы займут дольше — на улицах Карейвю, Веркю, Жирмуну — работы продлятся до конца марта следующего года.

— А часто бывают такие периоды непогоды, или это отличительная особенность этого непростого года?

— Каждый год случается три-четыре таких ливня. Они обычно бывают летом, когда жарко, — в июне-июле месяце. А потом стихает все. Мы знаем, чем бороться с такими ливнями — то есть, если сейчас пока идет реконструкция ливневых труб, мы просто делаем превентивные шаги — ставим наши экипажи, чтобы машины не въезжали в опасные зоны и не застревали там. А другие экипажи очищают трубы, которые собирают ливневую воду, — таким образом пытаются сделать так, чтобы вода побыстрее стекала по трубам. Что еще было очень интересно — был большой ливень, и во время его в некоторых местах часть горы просто свалилась на улицу и грязью занесло все трапы, которые собирают уже ливневую воду. И как раз поэтому наша система не смогла взять всю воду так быстро, как предназначалось. Есть много факторов, которые имеются в виду, и надо бороться с этим.

— А как вы оперативно узнаете — вам люди звонят об этих ситуациях?

— Вы знаете, мы тоже наблюдаем за прогнозом погоды, и когда видим, что приближается большая буря, большой ливень, наши экипажи выезжают на улицы, и мы уже знаем эти места, которые будут заливаться. Как я упомянул, это улица Нарбуто, улица Карейвю, улица Веркю. Также случаются такие наводнения на улице Саванорю. Выезжаем туда и сворачиваем весь трафик, все автомобили, из мест, которые могут быть заводнены.