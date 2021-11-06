Как людям старше 75 лет получить 100 евро за прививку?

Единовременное пособие в размере 100 евро в Литве могут получить люди старше 75 лет, если до 1 декабря они пройдут полный курс вакцинации от коронавируса.

– Для того чтобы успеть вакцинироваться до 1 декабря, первую прививку надо успеть сделать до 9 ноября (вторник). Тогда вторую дозу вакцины можно будет получить до 30 ноября.

– Пособие получат также люди старше 75 лет, которые переболеют коронавирусом в период с 1 сентября по 30 ноября текущего года и вакцинируются в период с 1 декабря 2021 г. по 31 марта 2022 года.

– Пособие получат и те люди старше 75 лет, которые в период до 31 марта 2022 года привьются бустерной дозой вакцины от коронавируса. Бустерная доза ‒ это дополнительная доза вакцины, задача которой – усиливать действие предыдущих.

Никаких специальных заявок на получение 100 евро подавать не надо. Пособие назначается автоматически, на основании данных о вакцинации. Деньги будут выплачены вместе с пенсией.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.