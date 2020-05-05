Как мы будем жить после кризиса

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Для того чтобы страна восстановилась после вызванного коронавирусом кризиса, президент Литвы Гитанас Науседа предлагает временно снизить подоходный налог, — сказал советник президента Симонас Крепшта.

По его словам, это средство оживления экономики президент обсуждал с экономистами на прошлой неделе.

Министр финансов Вилюс Шапока заявил, что с осторожностью относится к предложению президента снизить подоходный налог для населения. По словам министра, кабинет министров предлагает более быстрые меры помощи людям, без вступления в дискуссии с Сеймом по налоговым изменениям.

Советник президента сказал, что предложенная правительством выплата в размере 200 евро должна быть выделена жителям в кратчайший срок, тогда она принесет желаемый результат. По словам Крепшты, подобные средства оживления экономики использовали многие страны.

Напомним, что правительство предлагает выделить по 200 евро всем, кто до 31 декабря 2019 года получал пенсию по старости, инвалидности, утрате кормильца; служебную пенсию; компенсацию за работу в сложных условиях; пенсионное пособие; компенсацию и т.д.

Свой план помощи вчера представили и столичные власти. Представляя план, мэр столицы Ремигиюс Шимашюс рассказал о четырех направлениях помощи: помощь человеку, бизнесу, культуре, а также использование возможностей. Свой план столица назвала “Вильнюсский план 4 х 3”. Там много пунктов помощи — от возможности использовать для бизнеса всю коммуникацию самоуправления и финансовой помощи культурному сектору до дальнейшего развития дистанционной работы.

Также мэрия просит правительство смягчить условия выплат для граждан страны, а работающим по индивидуальному удостоверению поднять выплаты до размера минимальной месячной зарплаты.

Что же касается самого правительства, то сегодня оно обсудит новую стратегию управления кризисом, вызванным коронавирусом. Стратегия охватит ближайшие два года.