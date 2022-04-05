Как найти работу в Литве военному беженцу из Украины?

В Литве уже нашли работу почти 2,5 тыс. военных беженцев из Украины. Они будут заняты, в основном, в следующих сферах: производства, транспортировки и охраны, предоставления жилья и общепита, оптовой и розничной торговли.

Для того чтобы беженцу из Украины было легче найти работу, следует обратиться в Службу занятости. Там надо предоставить документ, удостоверяющий личность, или регистрационный документ, выданный Департаментом миграции.

Службу занятости необходимо проинформировать об имеющейся квалификации. Наличие документов, подтверждающих компетентность и квалификацию, будет огромным преимуществом. В случае наличия высшего образования – следует предоставить диплом.

Всю необходимую информацию о возможностях трудоустройства можно найти на сайте Службы занятости, где есть специальный раздел на украинском языке uzt.lt/ua.