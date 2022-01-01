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Как наладить самочувствие после ночных посиделок?

Автор Анжелика Орлёнок
Как наладить самочувствие после ночных посиделок?
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Случается, что после веселых ночных посиделок утром бывает грустно и плохо. Ну и, конечно же, нарушенный распорядок жизни приводит к сбоям или даже сказывается на здоровье. Как максимально быстро наладить самочувствие?

Прежде всего, утром следует выпить стакан простой воды комнатной температуры с лимоном. Это поможет организму быстрее проснуться. А взбодриться поможет контрастный душ. Врачи говорят, что полезно хотя бы несколько раз сменить температуру воды. Но только так, чтобы она была не теплой или прохладной, а довольно контрастной.

Дополнительный подарок самому себе – если уж не зарядка, то хотя бы небольшая разминка.

К слову, наш организм не любит недосыпов. Поэтому многие органы (в т.ч. мозг, сердце, суставы, мышцы) находятся в стрессовом состоянии. Значит утренний кофе в таком случае – не лучший вариант. Лучше заварить травяной чай. А на завтрак приготовить, например, кашу с фруктами.

Далее – совет для женщин. Чтобы привести в порядок лицо, надо сделать для него очищающую маску. Потому что если кожа лица не успела самоочиститься ночью, мы обязательно должны помочь ей в этом. Ну и, конечно, перед выходом из дома лучше нанести легкий макияж. Он поможет сгладить бледность кожи.

Выберитесь на прогулку. Подвигайтесь и подышите свежим воздухом. А по возвращении сделайте себе еще один подарок. Полежите в пенной ванне, зажгите ароматическую свечку с успокаивающим ароматом. Лучше всего помогут наладить состояние лаванда, ваниль или сосна. А после ванны наденьте самую мягкую и уютную одежду. Почитайте книгу или посмотрите добрый фильм. И не забудьте порадоваться тому, какой замечательный день вы провели.

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