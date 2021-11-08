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Как научиться легко вставать по утрам? 6 простых правил

Автор Анжелика Орлёнок
Как научиться легко вставать по утрам? 6 простых правил
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Понедельник. Впереди – целая рабочая неделя и ранние подъёмы тёмными утрами. Сколько часов надо спать, и как научиться легко просыпаться по утрам?

Сомнологи – врачи, которые занимаются вопросами сна, – говорят, что взрослому человеку надо спать примерно 8 часов. За этой цифрой стоят исследования того, что наш организм должен успеть сделать ночью и того, сколько циклов и фаз сна мы должны за это время пройти. Понятно, что есть люди, которые будут чувствовать себя хорошо и после четырех часов сна. Но учёные уверяют, что хорошего в этом мало. По их мнению, постоянное недосыпание приведёт

  • к снижению иммунитета,
  • ухудшению памяти,
  • появлению вредных привычек – от переедания до злоупотреблений никотином,
  • к проблемам со здоровьем (сердечно-сосудистая система, диабет и т.д.),
  • наконец, просто к плохому внешнему виду. Землистый цвет лица ещё никого не делал красивым.

Кстати, те же сомнологи уверяют, что если ложиться спать «правильно», примерно в десять часов вечера, организм успеет восстановиться, и встать утром будет легко. А что делать тем, у кого делать всё «правильно» не получается? Можно ли научиться легко просыпаться по утрам?

Мы подобрали несколько простых советов

1. Прежде всего, можно выставить будильник на ту музыку, которая вам нравится. Тогда пробуждение не будет доставлять дискомфорта, а нервы останутся в порядке. Да, а сам будильник (телефон или другой гаджет) лучше положить подальше от себя.

2. После пробуждения сделайте хотя бы небольшую зарядку и примите прохладный душ. Такие действия помогут взбодриться и почувствовать прилив энергии.

3. Выпейте стаканчик воды комнатной температуры.

4. С вечера приготовьте всё, что вам понадобится утром. Продумайте, что вы будете есть на завтрак, подберите одежду и обувь. Можно ещё придумать себе стимул для раннего подъёма. Это может быть то-то вкусненькое на завтрак, интересная встреча днём или какие-то любимые занятия вечером.

5. Попробуйте все же приучить себя ложиться спать не в полночь, а хотя бы на час-другой пораньше. Если трудно засыпать – погуляйте перед сном, побалуйте себя теплой ванной. Создайте ежевечерние ритуалы, которые будут настраивать вас на сон. Или просто ложитесь спать каждый вечер минут на 10 раньше, чем накануне. Может быть, это поможет перейти к правильному графику дня.

6. А ещё – психологи советуют не забывать иногда награждать себя за какие-то свои достижения. Наградой может стать что угодно. Какое-то лакомство или даже возможность поваляться подольше в выходные дни с книгой в руках.

Легко ли вам просыпаться?

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