Как научиться не только спасать других, но и самому оставаться в безопасности

В нашей стране есть Школа пожарных спасателей — это единственное в стране учебное заведение, которое готовит будущих пожарных спасателей для Государственной противопожарной службы. История школы началась с 1973 года, когда был основан учебный пункт, ну а к 2003 году школа стала такой, какая она есть на сегодняшний день. В Вильнюсском районе у Школы пожарных спасателей есть большой земельный участок, на котором строится Центр практического обучения. Однако подробнее обо всем нам расскажет начальник учебного отдела Школы пожарных спасателей Гинтарас Паулаускас. Здравствуйте!

— Добрый день, уважаемые радиослушатели!

— Что включает в себя этот Центр практического обучения, который строится в школе?

— Там есть макеты домов, макеты самолета, железнодорожная станция — то есть, то, с чем сталкивается пожарный спасатель в своей повседневной работе.

— Как можно проверить человека на смелость? Нет специальных датчиков — насколько смел человек, и потом в ответственной ситуации не растеряется ли он, не подвергает ли он сам себя даже опасности?

— Для того чтобы стать пожарным спасателем, нужно пройти три шага, три этапа. Первый этап — это подача документов для поступления в школу, и после подачи документов человека проверяет медкомиссия. Медкомиссия определяет, сможет он работать в экстремальной ситуации или нет. Второй этап — это отбор у нас в школе, и после этого они еще сдают физическую подготовку. Мы отбираем самых лучших, и они поступают к нам в школу и начинают учиться.

— То есть, это практически элита…

— …Люди, которые хотят помогать другим. И во время обучения мы их учим преодолевать себя, мы учим преодолевать страх, мы учим правильно бояться. Потому что человек должен бояться, потому что боязнь — защитная реакция организма, и мы учим, где можно не бояться, а где уже надо отступать и сказать: стоп. Именно эта часть обучения очень важна для будущего спасателя. Мы учим и спасать людей в транспортном происшествии, мы учим, что нужно сделать, когда начинается химическая авария, как он должен себя защитить и защитить окружающих. Потому что, обучая, мы всегда говорим сначала, как он должен себя защитить, а потом — о защите других. Государство вкладывает деньги не для того, чтобы пожарный спасатель на первом же пожаре или на первом же происшествии получил травму или отравился или вообще погиб. Он должен спасать людей.

— Что надо сделать тем, кто хочет обучаться в вашей школе?

— Нужно зайти на наш интернет-сайт школы, найти “Стань пожарным спасателем” (по-литовски — Tapk ugniagesiu gelbėtoju), и там четко сказан каждый шаг, что должен сделать претендент для того, чтобы он стал курсантом. Если вы просто наберете в поисковой страничке Ugniagesių gelbėtojų mokykla, вам выдадут это, а так — ugm.lrv.lt.