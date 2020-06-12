Listen to «Как не утонуть в водоеме. Пошаговые рекомендации специалиста» on Spreaker.

В нашу страну наконец пришло лето. Шумно, с ливнями, градом и молниями. В какие-то дни воздух прогревается до очень высоких температур, в какие-то погода стоит более мягкая. Общим остается одно. Пляжный сезон уже открыт. Что надо знать, отправляясь на морское побережье, к реке или озеру? Прежде всего, отрадно, что качество воды в водоемах нашей страны — лучшее в странах Балтии и даже выше среднего в Евросоюзе. Такие данные недавно опубликовало Европейское агентство по окружающей среде. Агентство оценило качество воды в 117 водоемах для купания. Из них 102 были оценены как отличные, семь — хорошие, в шести водоемах качество воды достаточно хорошее. Наконец, в нашей стране нет ни одного водоема с низким качеством воды. Лидируют в списке стран с самыми чистыми водоемами Кипр, Австрия, Мальта, Греция и Хорватия. А вот в Польше, Албании, Словакии, Эстонии и Болгарии качество воды в водоемах оставляет желать лучшего. Ну а о том, как правильно вести себя возле воды, в нашем эфире расскажет начальник учебного отдела Школы пожарных спасателей Гинтарас Паулаускас.

— Всегда надо помнить о тех опасностях, которые подстерегают нас при приеме водных ванн. Во-первых, правило должно быть такое. Не умеешь плавать — глубже, чем по колено, в воду не входи.

Второе правило. Выпил горячительных напитков — твое место на берегу. То есть, даже и по колено лезть в воду нельзя. Потому что человек, будучи в нетрезвом состоянии, неправильно оценивает свои возможности, особенно — физические возможности. Хочет покрасоваться перед другими людьми, перед, может, даже девушкой, и у нас имеется плачевный результат: он устает и не может вернуться на берег, и тонет.

Другая проблема, которая есть, — это тот человек, который думает, что он хорошо плавает и умеет спасать утопающего. Подплывает к утопающему, а он хватает, потому что утопающий хватается за все, что может ему дать хоть какую-то стабильность на поверхности воды, он хватает приплывшего спасателя, и они оба уходят под воду. Вместо одной жертвы мы имеем две жертвы. Мой совет такой, что если вы хотите оказать помощь утопающему, бросьте ему предмет, который имеет положительную плавучесть. Может быть, это обычный мяч. Подайте ему длинную ветку, за которую он сможет ухватиться. Бросьте ему веревку. Конечно, если это официальный пляж, там есть спасатели и есть первичное средство спасения на воде — это круг. Бросьте человеку круг, чтобы он ухватился, и, конечно, сообщите по телефону 112 нам о том, что тонет человек, указывая, в каком месте. Большая просьба: если вы собираетесь звонить 112, — включите на вашем мобильном телефоне, если, конечно, он имеет эту функцию, — это функция установки места. В данном случае оператор Центра помощи 112 сразу увидит ваше месторасположение, то есть, точку. Не большую площадь, где вы можете быть, а конкретную точку по координатам. И мы гораздо быстрее приедем, чтобы спасать пострадавшего.

Другая проблема — это дети. Они не чувствуют боязни к воде. Потому что они сами долгое время были в утробе матери в воде, и им вода кажется приемлемой. Обязательно если ребенок идет в воду, рядом должен быть взрослый, который готов в любую минуту, в любую секунду оказать помощь тонущему ребенку А я желаю всем приятного времяпровождения на воде, и чтобы она была безопасной.