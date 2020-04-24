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С понедельника, 27 апреля, часть столичных общеобразовательных учреждений откроет свои двери для тех детей, у которых оба родителя или опекуна должны выйти на работу и у них нет другой возможности присматривать за детьми. В соответствии с количеством поданных заявок работу начнут не все сады или школы — поначалу планируется открыть по несколько учреждений в каждой сянюнии (старостве).

“В связи со смягчением карантина некоторым родителям надо будет обязательно вернуться обратно на работу, а это означает, что не все смогут самостоятельно позаботиться о своих детях. Наша, как самоуправления, обязанность — обеспечить, чтобы детям был гарантирован соответствующий присмотр даже в период карантина. Поэтому родители уже сейчас могут подавать заявки и справки с работы в свои школы или сады, где указано, что им обязательно надо вернуться на работу. А мы, реагируя на них, обещаем позаботиться о детях — сказала вице-мэр столицы Эдита Тамошюнайте.

В свою очередь минздрав подготовил подробные инструкции, как обращаться в самоуправление по поводу присмотра за ребенком в детском саду. Подчеркивается, что поскольку образовательные учреждения являются таким местом, где риск распространения вируса особенно высок, садики на данном этапе свои двери пока не откроют. Однако в тех случаях, когда у родителей нет возможности присматривать за детьми дома, присмотр за ними и дальше будет организован самоуправлениями.

Итак, для того чтобы отдать ребенка в детский сад в период карантина, родители должны подать заявку в администрацию самоуправления по месту жительства и предоставить справки, выданные работодателем. В такой справке должно быть указано, что человеку обязательно работать на его рабочем месте, т.е. он не может выполнять свои функции удаленно. Такие справки должны предоставить оба родителя. При этом им очень важно оценить любые другие возможности по присмотру за ребенком в домашних условиях.

В свою очередь, администрация самоуправления примет решение о приеме ребенка в садик только после того, как оценит все обстоятельства — действительно ли нет возможности оставить ребенка дома — например, под присмотром другого человека.

В детские учреждения не будут принимать детей с хроническими заболеваниями — родителям таких детей на период карантина выдаются бюллетени. Нельзя также будет приводить в садик детей, которые проживают вместе с людьми старше 60 лет, страдающими хроническими заболеваниями.

В детских садах в группах должно быть не более 10 детей, и находиться там они должны по принципу изоляции, то есть сотрудники должны работать только в одной группе, дети — посещать ту же самую группу. Деятельность групп должна осуществляться так, чтобы избегать контакта между группами и в помещении, и на улице.

В садах на входе в помещение должна предоставляться информация о том, что родителям и родственникам детей следует носить индивидуальные средства защиты, а также соблюдать гигиену рук и этикет кашля и чихания. Кроме того, возле входов в помещения должна быть создана возможность для дезинфекции рук — в хорошо заметных, но недосягаемых для детей местах.

Ежедневно должно проверяться состояние детей, принимаемых в детский сад. Дети, у которых поднимается температура (37,3 гр. и выше) или у которых есть признаки острых инфекций верхних дыхательных путей, острых кишечных инфекций и других инфекционных заболеваний, не могут быть приняты в группы.

Необходимо также постоянно следить за здоровьем сотрудников. Прежде всего — измерять температуру, как только они приходят на работу. Необходимо обеспечить, чтобы работали только те сотрудники, у которых нет признаков заболеваний верхних дыхательных путей, острых кишечных инфекций и др.

Кроме того, необходимо обеспечить дезинфекцию раковин и других санитарных узлов, используемых несколькими группами детей (каждый раз после использования их ребенком).

Кроме того, комнаты должны проветриваться каждое утро до прибытия детей и не реже двух раз в день. Очистку и дезинфекцию окружающих территорий следует выполнять в соответствии с рекомендациями, подготовленными Министерством здравоохранения (SAM).