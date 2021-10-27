Юридическая консультация

Как оформить развод? Обязательно ли идти в суд?

Автор Анжелика Орлёнок
Как оформить развод? Обязательно ли идти в суд?
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Как оформить развод, обязательно ли идти в суд, и возможен ли развод без суда? Ответ на эти и другие вопросы – в рубрике «Юридическая консультация».

В нашей стране разорвать семейные отношения может только суд. При этом юристы сожалеют, что многие семьи рассматривают развод как самое простое решение проблемы. Между тем это – не всегда единственный выход из ситуации. Проблемы, которые накопились в семье, можно попробовать решить с помощью психологов. Это был бы отличный выход и с точки зрения благополучия ребенка, и с точки зрения эмоционального состояния его родителей. Поэтому начинать надо с поиска каких-то других решений. Например, поискать центры поддержки семьи, которые оказывают комплексную помощь.

Если развод – единственный выход

Если семья решает, что развод неизбежен, сначала придётся воспользоваться досудебной медиацией. Это обязательная процедура внесудебного разрешения семейных споров. В ходе неё медиатор помогает паре разрешить спор мирным путем. Если же это не удастся, супругам придётся отправиться в суд. Это можно сделать онлайн, через портал электронных услуг Судов Литвы e.teismas.lt. Здесь есть формы документов, из которых можно выбрать необходимые. Их надо будет заполнить и подать прямо через этот же портал.

Почему не стоит спешить с разводом

Для оформления документов можно обратиться к оплачиваемым государством специалистам по оказанию юридической помощи. Узнать о такой помощи можно в своём самоуправлении. Есть и много компаний, которые предлагают оформить развод быстро и дёшево. Но – напоминают юристы – это надо рассматривать не как лёгкий выход из неприятной ситуации. Это событие, которое меняет жизнь всех членов семьи. Поэтому придётся не только решать юридические или имущественные вопросы, но и подумать о психическом здоровье всех членов семьи.

Какие документы понадобятся

Для оформления развода понадобятся заявление в суд и договор о последствиях соглашения о разводе, подписанного обоими супругами (в случае развода по обоюдному согласию). Нужны также свидетельства о браке и рождении (если есть). Свидетельство о недвижимости, выданное Центром реестров, и справка из «Регитры» о жилье и транспортных средствах, зарегистрированных на имя обоих супругов. К слову, эти справки понадобятся даже в том случае, если у супругов нет собственности или транспортных средств. Понадобятся также документы о составе семьи и долгах (если они есть).

И ещё раз о мирном договоре

Даже если развод неизбежен, юристы рекомендуют заключить мирный договор. Как уже упоминалось, помочь этому может бесплатная процедура медиации. Во время медиации беспристрастный посредник помогает сторонам, настроенным недружелюбно друг к другу, начать разговаривать. Попытаться найти компромисс. Для назначения медиатора надо будет связаться с судьёй, который разбирает вопрос развода. А подробнее о том, что такое судебная медиация, и для чего она нужна, нам уже рассказывал судья Артурас Дрюкас, один из первых медиаторов в нашей стране.

Информация подготовлена совместно с Мигле Павлюковичене, специалистом Отдела коммуникации Национальной администрации судов, www.teismai.lt.

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