Как отмечать личный праздник во время карантина

Минздрав Литвы рекомендует на время карантина отложить проведение личных праздников — крестин, свадеб, юбилеев и т.д., а если такой возможности нет, — ответственно следовать рекомендациям. Прежде всего, праздник нельзя устраивать в заведениях общественного питания. При его организации количество участников должно быть ограничено максимально близкими людьми. Гости мероприятия, которые должны быть изолированы, если они путешествовали за границу в течение последних 14 дней или были в контакте с COVID-19, не допускаются на празднование.

Кроме того, участники мероприятия должны соблюдать этикет кашля-чихания — т.е. кашлять или чихать, прикрывшись одноразовой салфеткой, или во внутреннюю сторону согнутого локтя, — а также этикета личной гигиены. Это означает — соблюдать безопасное расстояние от окружающих, не посещать церемонию при появлении симптомов острой респираторной инфекции и т. д. Кроме того, важно часто мыть руки теплой водой с мылом, а если такой возможности нет — использовать антисептики или дезинфицирующие средства.