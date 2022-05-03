Как пандемия COVID-19 изменила наше отношение к работе?

Относятся ли люди к своей работе так же, как относились до пандемии COVID-19? Социологи поставили себе задачу узнать ответ на этот вопрос, и вот какие результаты они получили.

Оказывается, более половины работников в разных странах мира сегодня ставят свое здоровье и эмоциональное благополучие выше карьерного роста на работе. Такие результаты показало исследование, проведенное компанией Microsoft.

Выяснилось, что два года пандемии привели к необратимым изменениям на рынке труда. Люди во всем мире хотят согласовывать удаленную и офисную работу, иметь гибкий график, и в первую очередь учитывают личные интересы.

В то же время, удаленная работа ярко выявила проблему сверхурочной занятости. Люди ищут новых решений – почти пятая часть респондентов в прошлом году ушли с работы. А в следующем году искать новое место работы намерены более половины представителей молодого поколения.

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