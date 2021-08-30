Что почитать с детьми

Как пережить первое сентября? Три книги для первоклашек

Автор Анжелика Орлёнок 2
Как пережить первое сентября? Три книги для первоклашек

Начало учебного года — непростое время для детей и родителей. Чтобы снизить градус тревожности у будущих первоклассников, советуем прочитать книги о том, как их герои справились со своим первым днем в школе и дальнейшими разочарованиями.

К слову, третья книга из подборки перенесет школьников постарше в увлекательный мир фантазии и приключений прямо 31 августа.

Мария Бершадская. Большая маленькая девочка. История 4. Семь с половиной крокодильских улыбок  (КомпасГид, 2017) 6+

Добрая смешная история про несбывшиеся ожидания и умение видеть хорошее в том, что тебя окружает. Первый школьный день Женя представляла много раз, но всё с самого начала пошло не так. Учительница не веселая, с соседкой по парте подружиться не получается. Да и сама парта, оказывается, Жене мала. Ведь она — большая девочка семи лет, выше папы и мамы. 

Как пережить первое сентября? Три книги для первоклашек

Виктория Ледерман. Светлик Тучкин и Пузырь желаний (КомпасГид, 2019 год) 6+

Приключенческая повесть с элементами фантастики. И вновь реальность школы соревнуется с фантазиями о прекрасном детском саде, где нужно было только играть. Первокласснику Светлику в школе совсем не нравится: учиться трудно и скучно, каникулы не скоро… И вот с помощью волшебного пузыря он возвращается в детский сад. Да вот только исчезают не только школа, но и семья, друзья. Удастся ли вернуть всё на свои места?

Как пережить первое сентября? Три книги для первоклашек

Марина Ясинская. Восьмирье. 32 августа. Книга первая (Абрикобукс, 2020) 7+

31 августа. Двенадцатилетняя Вика уверена, что завтра пойдет в школу. Однако на следующий день календарь покажет 32 августа, и случится это в загадочной стране, где по улицам бродят мечты, варенье варят из воспоминаний и смеха, а в огороде выращивают радость. Фантастический цикл Марины Ясинской с яркими иллюстрациями Татьяны Петровска только начал выходить. Ожидается семь томов. Эти книги – чудесный способ продлить летнее настроение.

Как пережить первое сентября? Три книги для первоклашек

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

Больше информации о книгах –  в рубрике «Что почитать с детьми».

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