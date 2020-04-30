Listen to «Как поддерживать спортивную форму, когда хочется есть, и о том, как лед никогда от себя не отпускает» on Spreaker.

Сегодня в нашей рубрике “Карантинные истории” — о том, можно ли на карантине заниматься профессиональным спортом. У нас на связи — член команды сборной Литвы по хоккею и капитан команды Hockey Punks Эдгар Рыбаков.

— Здравствуй, Эдгар!

— Добрый день.

— Расскажи, пожалуйста, как можно во время карантина тренироваться? Вообще, что сейчас происходит в вашем мире?

— Я сам родом из Тракая. Просто беру, маску надеваю. Бегу далеко в лес куда-то, где ни души ни одной. Знаю какие-то тропинки, и так и занимаюсь. Вот и весь спорт. Потому что все площадки закрыты, позаниматься негде — единственное, что остается. И занятия дома. Но так как у меня вид спорта — не индивидуальный, а командный, то нам очень трудно перебороть себя и заниматься. Потому что привык, когда рядом пацаны, или там ребята какие-то занимаются, в компании всегда это веселее.

— Вот я об этом и хотела спросить — а как же “командный дух”? Вы его как-то поддерживаете?

— Сейчас — современные технологии: ты можешь подключиться через телевизоры, ноутбуки — подключаем мы друг друга, смотрим и как-то пытаемся мотивировать. А как по-другому? В любом случае, у нас сезон уже шел к концу, стадия play-off была, через некоторое время он все равно закончился бы, и у нас был бы отдых. Мы уже и готовились к отдыху, потому что сезон был длинным, долгим, тяжелым, много тренировок, усталость и все такое. И немножко устали друг от друга. А сейчас, в такое время, просто узнаем — как личные дела, как в семье дела. Все, кроме спорта. Бывают такие случаи, что мы подключаемся, смотрим друг на друга, чем-то занимаемся, разговариваем. Но в такое время, естественно, не очень-то и хочется этим спортом заниматься. Хочется немножко так поговорить, о каких-то других ценностях. Чему мы научились за время карантина, на что смотрели, на что не смотрели, когда не было времени.

— Получается, что лед вам для тренировок особенно не нужен, да? Это не фигурное катание. Вам главное — поддерживать спортивную форму?

— Ну, естественно, да. Я говорю: так как сейчас, по нашим меркам, — в конце сезона — мы просто сейчас для себя форму поддерживаем, чтоб к лету хорошо выглядеть. А то во время карантина только хочется кушать и телевизор смотреть.

— Даже спортсменам?

— Ну, мы тоже люди.

— А, вообще вот, карантин — он оказывает какое-то влияние?

— Я вам скажу со стороны хоккеистов — потому что карантин наступил в такое время, под конец сезона, когда подошла уже такая достаточно высокая усталость. И любой спортсмен — до конца сезона он ждет этого момента. Но как только наступает отдых этот желаемый, через пару дней, ты два дня отдохнешь, — а на третий день ты уже ищешь, где потренироваться. Лед ищешь. Уже глаза горят. Ты привык всю жизнь играть — и все. И тебя уже тянет, и отпустить не может.