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Как получить или проверить «паспорт возможностей»? Copy

Автор Анжелика Орлёнок 93
Как получить или проверить «паспорт возможностей»?

Технические работы по созданию «паспорта возможностей» подходят к концу. Проект стартует 24 марта, и к этой дате будут представлены все детали того, как такой паспорт будет работать.

Создаются два отдельных сайта на двух языках, литовском и английском. Один для жителей, желающих получить «паспорт возможностей», другой – для людей, желающих проверить срок действия документа и его подлинность. Адреса обоих сайтов будут объявлены после старта проекта.

Как получить «паспорт возможностей»?

  • На интернет-странице проекта надо будет через электронные врата власти ввести свои данные, а затем сохранить полученный QR-код в телефоне или компьютере.
  • Никакие дополнительные документы не понадобятся. Этот QR-код, который и является «паспортом возможностей», сохранится в вашем электронном устройстве. Его можно будет также сохранить в PDF-формате или распечатать.
  • Люди, у которых нет технических возможностей для подключения, смогут бесплатно получить «паспорт возможностей» в отделениях Центра регистров, предъявив удостоверение личности.

Как проверить «паспорт возможностей»?

  • После сканирования полученного QR-кода проверяющий на экране увидит зелёный или красный цвет.  Зелёный означает, что паспорт действителен, красный – нет.
  • Если проверяющий захочет проверить личность человека, он сможет попросить его предъявить документы.

Сообщается также, что в «паспорте возможностей» будет сохраняться минимум личной информации – лишь та, которая необходима для удостоверения личности: имя, фамилия и дата рождения.

Кто сможет получить «паспорт возможностей»

  • лица, привитые зарегистрированной в Реестре лекарственных средств вакциной от COVID-19:
    • через одну неделю после введения второй дозы вакцины Comirnaty или COVID-19 Vaccine Moderna по схеме вакцинации;
    • через 4 недели после введения вакцины COVID-19 Vaccine Janssen;
    • через 4 недели после введения первой дозы вакцины Vaxzevria, но не более чем через 12 недель;
    • после введения второй дозы вакцины Vaxzevria по схеме вакцинации;
  • лица, переболевшие COVID-19, которым диагноз был поставлен на основании положительного результата теста методом PGR на SARS-CoV-2 или теста на антиген, а с момента получения положительного результата прошло не более 180 дней (но не ранее чем истек назначенный лицу срок изоляции);
  • имеющие отрицательный результат теста на COVID-19 (методом PGR на SARS-CoV-2, либо теста на антиген), выполненного не ранее чем за 24 часа (с момента взятия пробы);
  • дети в возрасте до 16 лет.

Где будет необходим «паспорт возможностей»

«Паспорт возможностей» надо будет предъявлять перед посещением мероприятия или заведения общественного питания. В отношении людей, получивших такой паспорт, будут применяться менее строгие карантинные меры.

  • Лица с паспортом возможностей будут обслуживаться внутри заведений общественного питания, ресторанов, кафе, игорных домов и баров, кроме ночных клубов.
  • После введения «паспорта возможностей» на мероприятиях в закрытых и открытых помещениях допускается присутствие до 500 зрителей. На этих мероприятиях зрители должны занимать не более 75 процентов сидячих мест.
  • Введение «паспорта возможностей» позволит снять ограничения количества людей, участвующих в личных праздниках. Лица с этим паспортом смогут снимать в аренду помещения для проведения личных праздников для неограниченного количества участников.
  • Для лиц с «паспортом возможностей» будут доступны различные развлечения как на открытом пространстве (например, плавание на прогулочных судах), так и на закрытых площадках (например, бильярд или боулинг).
  • Учреждения по заселению смогут размещать в одной комнате лиц с «паспортом возможностей», не являющихся членами одной семьи.
  • В государственных институциях и институциях самоуправлений, учреждениях, на управляемых государством и самоуправлениями предприятиях, также в частном секторе трудовые функции на рабочем месте могут выполнять приобретшие иммунитет лица.
  • Разрешаются долгосрочные и краткосрочные контактные свидания в исправительных учреждениях и следственных изоляторах.

ВАЖНО: Во всех случаях должны обеспечиваться установленные руководителем операций по экстремальной ситуации государственного уровня условия по управлению потоками людей, соблюдению безопасного расстояния, а также необходимые условия безопасности общественного здоровья, гигиены, обеспечения людей обязательными средствами индивидуальной защиты.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt, koronastop.lt.

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