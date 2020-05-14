Listen to «Как получить компенсацию за загрязняющий окружающую среду автомобиль» on Spreaker.

Как мы уже рассказывали, Министерство окружающей среды подготовило программу, призванную общими усилиями улучшить экологическую ситуацию в нашем регионе. Согласно этой программе, люди, у которых есть загрязняющий окружающую среду автомобиль, смогут утилизировать его и получить за это компенсацию. Для того чтобы рассказать более подробно о том, куда следует обращаться и с чего начать процесс оформления такой компенсации, мы решили обратиться в Министерство окружающей среды. Ситуацию нам прокомментировала Аустея Йонайтите, сотрудник Агентства управления проектами в сфере окружающей среды (APVA).

— С завтрашнего дня уже можно подавать нам заявки на получение компенсаций на приобретение велосипедов, самокатов, мотоциклов, мопедов или билетов общественного транспорта. Хотела бы акцентировать, на самом деле, основные моменты. Заявитель прежде всего должен утилизировать старый загрязняющий окружающую среду автомобиль. Затем — приобрести какие-либо из перечисленных транспортных средств. И только после того, как человек утилизировал, уничтожил старый автомобиль и приобрел транспортное средство из перечисленного списка или годовой проездной билет, только тогда он может подавать нам заявление. Очень важно акцентировать, что средство должно быть утилизировано в предприятии, у которого есть на это лицензия. Есть список предприятий, у которых есть лицензия на утилизацию автомобилей, его можно найти на странице atvr.aplinka.lt. Надо выбрать предприятие, которое вам удобнее всего географически, утилизировать в нем свой автомобиль, и обязательно получить справку об этом. Она будет необходима при подаче заявки на получение компенсации. После этого человек может приобретать экологическое транспортное средство. Говоря о компенсациях, то компенсируются годовой билет на проезд в общественном транспорте, электрические мопеды и мотоциклы, электрические или простые велосипеды и электрические самокаты. Акцентирую, что электрические самокаты, а не простые. Что еще важно — что максимальная выплата одному заявителю составляет не более тысячи евро.Человек может приобрести и несколько транспортных средств — он может купить и велосипед, и самокат, может купить и годовой билет на проезд в общественном транспорте. Может купить несколько наименований. Основной момент — что цена не должна превышать сумму компенсации, предназначенной для этого транспортного средства. Например, если я покупаю электрический велосипед за 800 евро, то мне компенсируют 700. Оставшиеся 100 евро надо погасить самостоятельно. На нашей странице размещено приглашение, и там указано, сколько на каждое транспортное средство компенсируется, какая сумма.

Остается добавить, что на программу выделяется 5 млн евро, и компенсации будут выдаваться до тех пор, пока эти средства не будут расходованы. Срок действия программы — до 1 февраля следующего года. Поэтому время еще есть, однако затягивать с подачей заявки все же не стоит.