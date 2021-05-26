Как пользоваться электронными услугами судов Литвы

1 июня, в День защиты детей, на YouTube-платформе судов Литвы состоится виртуальный международный круглый стол на тему «Как защитить ребенка». Его участники будут дискутировать на тему того, как улучшить в судебных процессах защиту интересов детей, подвергшихся домашнему насилию.

На страницах портала судов Литвы можно найти и другую полезную информацию, касающуюся судебной системы нашей страны. Например, о праве каждого человека на бесплатную юридическую помощь, о том, как вести себя на судебных заседаниях. Что должен в суде делать свидетель и как вообще надо себя вести, получив повестку c приглашением явиться на судебное заседание. Можно здесь узнать и в каких случаях информация о нарушении правил дорожного движения передается в суд, а также многое-многое другое.

Электронные услуги судов Литвы

При этом люди, которым по тем или иным причинам приходится обращаться в суды, многие электронные услуги могут получить удаленно, с помощью сервиса e . teismas . lt . Удобнее всего попасть на него будет, если кликнуть на баннер, который находится в правой колонке главной страницы teismai.lt.

На страницах портала электронных услуг можно просматривать информацию о делах, в которых приходится принимать участие – прослушивать аудиозаписи судебных заседаний, знакомиться с текущими судебными процессами. Здесь же можно формировать и подавать в суд процессуальные документы: заполнять документы по уже подготовленным формам, получать уведомления о приеме документов, обнаруженных ошибках, рассмотрении дела. Можно оплачивать гербовый сбор, штрафы, наложенные судом и т.д.

Формы документов можно заполнять прямо в электронном виде. Их можно также распечатать, заполнить от руки и отсканировать.

Документ, представленный в электронном виде, имеет такую ​​же юридическую силу, как и документ, подписанный лицом и представленный обычным способом.

Кроме того, на страницах портала e.teismas.lt можно, не выходя из дома, знакомиться с ходом и материалами дела, предоставлять судебные процессуальные документы или документы, подтверждающие оплату.

На главной странице портала есть раздел «Видеопомощь». Там размещены 6 коротких видео, на которых пошагово объясняется, как подключиться к порталу, как заполнять и подавать документы, как выбрать медиацию.