Как помочь коллеге, у которого возникли эмоциональные проблемы

Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего разговора – как помочь коллеге, если вам кажется, что у него возникли эмоциональные проблемы. Как правильно начать разговор, какая помощь действительно может быть полезна?

В нашем эфире – психолог, доцент факультета философии Вильнюсского университета доктор Юргита Лазаускайте-Забиелске. И наш первый вопрос – как можно предположить, что у коллеги есть какие-то неполадки с эмоциональным состоянием?

– Наверное, если мы говорим о работе, то просто, прежде всего, уже не получается работать вместе. Я это говорю осторожно, имея в виду, что мы являемся взрослыми людьми и имеем право на личную жизнь. Конечно, пока нам удается нормально работать, не надо назойливо расспрашивать коллег, все у них в порядке. Но бывает, что нам становится трудно работать со своим коллегой. Мы видим, что этот человек – уставший, невыспавшийся. Может быть, он жалуется на проблемы со здоровьем, неудачи в личной жизни, и поэтому ему становится сложно выполнять свою работу, трудно общаться. Возникают конфликты, возникает напряжённость, которую не удается решить рациональными разговорами. Тогда, наверное, стоит сесть и поговорить о том, что происходит и почему. Как живешь, как дела? И, наверное, лучше постараться сделать это в неформальной обстановке.

Если же человеку по ряду причин становится трудно работать, то, конечно, право на этот разговор имеет руководитель. И он может говорить именно в контексте работы, должностных обязанностей. О том, что ситуация не очень хорошая, результаты ухудшаются. Можно предложить коллеге свою помощь, предложить какое-нибудь решение, если надо. И, на самом деле, если человек чувствует заботу, искренность, то мало кто откажется принять такую помощь. Конечно, первой реакцией может стать отказ, хотя бы на короткий период. Но в итоге чаще всего люди соглашаются с тем, что им нужна помощь.

Если ситуация на самом деле серьезная, надо предложить коллеге обратиться к специалисту. Возможно – помочь найти психолога. Специалиста, который сможет оказать профессиональную помощь. С которым можно будет пообщаться и анонимно, и конфиденциально. Потому что не секрет, что работа – не то место, куда мы приходим, чтобы решить свои личные проблемы. В конце концов, очень откровенные разговоры с коллегами тоже могут в долгосрочной перспективе повредить, поскольку могут быть использованы в каких-то других контекстах. Это и есть одна из причин, почему люди не хотят озвучивать свои проблемы на работе.

Так что, повторюсь, обращение к специалисту может стать выходом из ситуации. Возможно, мы заметили, что есть риск суицида, есть у человека проблемы со здоровьем, со сном, серьезные эмоциональные неполадки. В такой ситуации зачастую имеет смысл даже обратиться к родственникам коллеги – сообщить его близким, семье, что ему нужна помощь. Потому что, в конце концов, мы не можем находиться рядом с этим человеком все время. Иногда мы просто интуитивно чувствуем, что может случиться беда. И если человек чувствует заботу другого человека, его искренность, то вряд ли он от такой помощи откажется. Потому что часто люди, отвергая помощь, тем самым просят о ней.

Как определить, что вашему коллеге нужна помощь?

На самом деле, это не так и сложно. Ведь мы проводим бок о бок со своими коллегами довольно много времени. Знаем особенности их характера, манеру общения, способность выполнять ту или иную работу. Понятно, что если что-то в поведении коллеги меняется, снижается его работоспособность, он становится раздражительным, может начать срываться на других, – это повод задуматься о причине таких изменений.

К симптомам, на которые стоит обратить внимание, относятся частые головные боли, усталость, беспокойство, резкая смена настроений. Это могут быть слёзы, излишняя импульсивность или, наоборот, апатия. Не секрет, что человеку с нарушенным эмоциональным состоянием становится сложно работать, выполнять свои обязанности. У него могут испортиться отношения с коллегами – либо просто пострадает рабочий процесс, какая-то командная работа.

Что делать, чтобы и самому не попасть в такое состояние?