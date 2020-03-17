Listen to «ДОСУГ — как посещать музеи в период, когда лучше оставаться дома» on Spreaker.



Поскольку чрезвычайное положение в стране продлится до конца месяца, и в дни карантина всем нам лучше поменьше выбираться из дому, понятно, что мечтать о бесплатном посещении музеев в последнее воскресенье марта не приходится. Однако и из этой ситуации есть выход. Оказывается, не только работать, но и посещать музеи тоже можно дистанционно.

Например, можно зайти на страницу Литовской интегральной информационной системы LIMIS. В системе собрана настоящая сокровищница экспонатов музеев нашей страны. Здесь можно найти и виртуальные выставки, и аудио- или видеоматериалы. Точный адрес ресурса — limis.lt

Следующий музейный цифровой проект, о котором стоит рассказать, — emuziejai.lt. На странице “Экспонаты, которые стоит увидеть”, созданной пять лет назад, воплощен проект под названием “Виртуальные музейные выставки для туристов — самые уникальные, самые интересные и самые ценные музейные экспонаты”. Адрес страницы — parodos.emuziejai.lt/parodos/

Следующее место посещения — Литовские архивы. В них собраны сотни тысяч, а может и больше, экспонатов. Здесь можно найти тематические виртуальные выставки, галереи фотографий и еще много-много интересных исторических фактов. Адрес страницы — virtualios-parodos.archyvai.lt.

Наконец, страничка музеев Литвы может предложить много выставок, панорамных видов, а также виртуальных туров по музеям, паркам и другим достопримечательностям нашей страны — ее можно найти по адресу muziejai.lt/Virtuali_galerija/Virtualios_galerijos.lt.asp

Столичный музей МО, реагируя на ситуацию, связанную с коронавирусом, тоже закрыл свои двери для посетителей и отозвал выставки и мероприятия, которые должны были состояться в этом месяце. Однако те, кто хочет хорошо и осмысленно провести время, могут посетить специальный раздел #menasnaMO и найти в нём видео-документы 90-х годов, экспонаты выставки “Мекас моргает лучше”, а также другие интересные произведения из коллекции музея МО. Адрес ресурса — mo.lt/naujienos/

Много экспонатов виртуальных выставок предоставляет и Литовский национальный музей по адресу lnm.lt/muziejus/virtualios-parodos/.

Ну а если вы соскучились по морским пейзажам, — загляните в Литовский морской музей, который подготовил несколько виртуальных выставок о Клайпеде и море. Его тоже можно найти на странице muziejus.lt/lt/virtualios-parodos

Итак, продолжаем искать плюсы в сложившейся ситуации и не отказываемся от путешествий. Хоть и виртуальных!