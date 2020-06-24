Как правильно бороться с пылью дома и в автомобиле

В сухую погоду очень актуальной становится проблема борьбы с пылью. Особенно активно мы включаемся в битву, когда видим, как пыль буквально висит в воздухе в столбах света. Скопление пыли может привести к аллергии и другим проблемам со здоровьем, поэтому лучше всего избавляться от нее вовремя. Есть ли какие-то современные способы справиться с пылью в квартире?

Первый, самый банальный, но при этом самый главный совет — старайтесь почаще делать влажную уборку. Второй — пылесосьте дважды в неделю. При этом хорошо, если в доме есть пылесос с водяным фильтром. И плохо — использовать старый пылесос с фильтром, забитым пылью. Неисправный пылесос только поднимет пыль и ухудшит ситуацию.

Еще один совет — купите очиститель воздуха. Для семей, где есть аллергики, он может стать настоящим спасением. Стирайте постельное белье почаще – хотя бы один раз в 3–4 недели. И вообще неплохо было бы использовать поменьше ткани в доме. Покрывала, пледы, подушки, скатерти и мебель с обивкой увеличивают количество пыли, собирая и производя ее.

Кстати, знаете ли вы, что протирая пыль полотенцем или куском старой ткани, вы только смахиваете пыль, но не убираете ее? Купите качественную тряпку из микрофибры. Такая ткань собирает и удерживает пыль. Сразу же после уборки простирните тряпку. Только не пользуйтесь при этом кондиционером – он ухудшит ее способность удерживать пыль.

Для борьбы с пылью в автомобиле советы будут аналогичные. Самый простой и незатейливый способ — просто влажная обработка всех панелей салона и мойка ковриков. Конечно же, обработка салона пылесосом. Но для того чтобы пыль не вернулась на свои места уже через несколько часов, результат надо закрепить. Для этого придуманы отличные средства – полироли с антистатиком. После их использования на обработанной поверхности не образуется статическое электричество, которое и притягивает пыль. После одной обработки полиролем поверхность может оставаться чистой около недели. Поэтому, когда пыль вернется, можно будет повторить снова.