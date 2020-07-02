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Лето в самом разгаре — а значит самое время подумать о здоровом образе жизни, о здоровом питании. Тем более, что летом есть множество вариантов, как делать это с удовольствием. Итак, как правильно питаться летом?

* Прежде всего, обязательно приучите себя пить больше жидкости. Обычной воды, зеленого или травяного чая, домашнего лимонада. Начинайте день со стакана воды, пейте перед каждым приемом пищи. Чтобы нормализовать водный баланс, доведите количество жидкости до полутора-двух литров в день. Особенно это актуально в жаркие дни.

* Не упустите уникальную возможность питаться сезонными фруктами, овощами, ягодами. Заменяйте ими основные приемы пищи и особенно десерты. Так вы не только наполните организм витаминами, минералами и антиоксидантами, но и повысите иммунитет, зарядитесь бодростью.

* Откажитесь от жирной еды. Организму в жаркое время года становится тяжело ее перерабатывать, и этим обязательно надо воспользоваться. Налегайте на рыбу и морепродукты, орехи, авокадо, фрукты и овощи. И не забывайте про супы. Просто сытные зимние солянки замените на легкие холодные борщи, окрошки, гаспачо и так далее. Добавляйте в летние супы больше полезных овощей и свежей зелени.

* Воздержитесь от сытных ужинов. Питайтесь легкой здоровой пищей, маленькими порциями. Выбирайте низкокалорийные продукты, которые быстро насыщают и справляются с чувством голода. А еще — больше гуляйте. Просто пешком, катайтесь на велосипеде, бегайте, плавайте, танцуйте! Тогда вопросы стройности и здоровья решатся сами собой.