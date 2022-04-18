Экология

Как правильно устраивать пикники на природе и разводить костры

Автор R RADIO LT

Чем чаще бывают солнечные теплые дни, тем больше людей выбирается на природу. А для того чтобы всевозможные пикники не оказали природе непоправимого вреда, экологи советуют, как отдыхать правильно. Важно знать, где в национальных и региональных парках Литвы можно разводить костры.

Как правильно устраивать пикники на природе и разводить костры

Специалисты создали даже специальную карту, на которой указываются кемпинги и другие места для отдыха на охраняемых государством территориях. Карту с местами отдыха можно найти здесь.

По словам сотрудника Государственной службы охраняемых территорий Агне Ясинавичюте, для удобства посетителей охраняемых территорий все зоны отдыха, кемпинги и места, где можно разводить костры, находятся на одной карте. На ней можно найти точные координаты таких мест.

Следует помнить, что костры можно разводить только только на специальных стоянках для отдыха и в кемпингах, где есть предназначенные и подготовленные для этого места. Такие места для костра со всех сторон окружены минерализованным участком шириной не менее 0,5 м, а вокруг них очищена полоса лесного покрова. Рядом с таким кострищем не должно быть сухой травы, деревьев, торфяной почвы и других легковоспламеняющихся материалов.

Как правильно устраивать пикники на природе и разводить костры

Определения мест отдыха, которые применяются специалистами

Место отдыха (poilsiavietė) – это территория, предназначенная только для временного пребывания, без ночевки. На ней могут быть установлены малые архитектурные элементы, парковка, места для костра.

Лагерь отдыха (stovyklavietė) – территория, предназначенная для отдыха с проживанием. На ней могут быть установлены мелкие элементы ландшафтной архитектуры, могут также предоставляться услуги турбазы.

Кемпинг (kempingas) – специально спланированная и оборудованная территория. На ней туристы размещаются в палатках, мобильных или стационарных домиках. Кроме того, там обеспечиваются условия для стоянки транспортных средств.

К разжиганию костра на природе следует относиться ответственно, поскольку в огне сгорают редкие растения и семена, гибнут насекомые, животные и птицы. Если нет уверенности, можно ли в том или ином месте устраивать пикник, лучше позвонить в дирекцию охраняемой территории и уточнить правила. Если же вы заметите горящую траву или пожар в лесу, об этом надо срочно сообщать по общему номеру экстренной помощи 112.

Источник

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

В апреле пройдет масштабная акция по посадке деревьев в лесах Литвы

В апреле пройдет масштабная акция по посадке деревьев в лесах Литвы

Автор R RADIO LT
Сегодня — древний народный праздник День сорока птиц

Сегодня — древний народный праздник День сорока птиц

Автор R RADIO LT
На зимовку &#8211; в Литву? Орнитологи подсчитали зимующих птиц

На зимовку – в Литву? Орнитологи подсчитали зимующих птиц

Автор Анжелика Орлёнок
32 пиктограммы: скоро будем сортировать отходы по-новому

32 пиктограммы: скоро будем сортировать отходы по-новому

Автор Анжелика Орлёнок
«Лосось-2021»: началась акция «Поймал — отпусти»

«Лосось-2021»: началась акция «Поймал — отпусти»

Автор Анжелика Орлёнок
«Послом чистоты» может стать каждый. Как это сделать?

«Послом чистоты» может стать каждый. Как это сделать?

Автор Анжелика Орлёнок
Экологи приглашают понаблюдать за отлётом птиц

Экологи приглашают понаблюдать за отлётом птиц

Автор Анжелика Орлёнок
Как правильно утилизировать органические отходы

Как правильно утилизировать органические отходы

Автор Евгений Русаков
Сегодня отмечается Всемирный день без автомобиля

Сегодня отмечается Всемирный день без автомобиля

Автор Анжелика Орлёнок