Как правильно устраивать пикники на природе и разводить костры

Чем чаще бывают солнечные теплые дни, тем больше людей выбирается на природу. А для того чтобы всевозможные пикники не оказали природе непоправимого вреда, экологи советуют, как отдыхать правильно. Важно знать, где в национальных и региональных парках Литвы можно разводить костры.

Специалисты создали даже специальную карту, на которой указываются кемпинги и другие места для отдыха на охраняемых государством территориях. Карту с местами отдыха можно найти здесь.

По словам сотрудника Государственной службы охраняемых территорий Агне Ясинавичюте, для удобства посетителей охраняемых территорий все зоны отдыха, кемпинги и места, где можно разводить костры, находятся на одной карте. На ней можно найти точные координаты таких мест.

Следует помнить, что костры можно разводить только только на специальных стоянках для отдыха и в кемпингах, где есть предназначенные и подготовленные для этого места. Такие места для костра со всех сторон окружены минерализованным участком шириной не менее 0,5 м, а вокруг них очищена полоса лесного покрова. Рядом с таким кострищем не должно быть сухой травы, деревьев, торфяной почвы и других легковоспламеняющихся материалов.

Определения мест отдыха, которые применяются специалистами

Место отдыха (poilsiavietė) – это территория, предназначенная только для временного пребывания, без ночевки. На ней могут быть установлены малые архитектурные элементы, парковка, места для костра.

Лагерь отдыха (stovyklavietė) – территория, предназначенная для отдыха с проживанием. На ней могут быть установлены мелкие элементы ландшафтной архитектуры, могут также предоставляться услуги турбазы.

Кемпинг (kempingas) – специально спланированная и оборудованная территория. На ней туристы размещаются в палатках, мобильных или стационарных домиках. Кроме того, там обеспечиваются условия для стоянки транспортных средств.

К разжиганию костра на природе следует относиться ответственно, поскольку в огне сгорают редкие растения и семена, гибнут насекомые, животные и птицы. Если нет уверенности, можно ли в том или ином месте устраивать пикник, лучше позвонить в дирекцию охраняемой территории и уточнить правила. Если же вы заметите горящую траву или пожар в лесу, об этом надо срочно сообщать по общему номеру экстренной помощи 112.

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