Как правильно утилизировать органические отходы

Работы в саду или в огороде осенью – такие же интенсивные, как и весной. Да и работы по уборке двора или балкона тоже могут затянуться до поздней осени. Поэтому не следует забывать о правильной утилизации органических отходов, которые появляются в результате таких работ.

Специалисты Департамента охраны окружающей среды поделились советами, как правильно утилизировать эти отходы.

Органические отходы – это биоразлагаемые отходы

Это листья, скошенная трава, обрезанные ветки деревьев, кустарники, опилки, цветы, гнилые фрукты или овощи и т.д. Многие избавляются от них самым простым образом – выкидывают вместе с общим мусором. Между тем следует помнить, что органические отходы тоже важно утилизировать правильно: доставлять в места сбора, выкидывать в специальные контейнеры или компостировать.

К слову, пользу последнего из способов утилизации подчёркивают и специалисты из Департамента охраны окружающей среды. По их словам, органические отходы всегда в первую очередь рекомендуется компостировать. Таким образом решится вопрос ненужных пищевых и садовых отходов. И, кроме того, получатся удобрения для комнатных растений и цветов. Наконец, каждый, кто утилизирует органические отходы надлежащим образом, вносит свою лепту в борьбу с глобальным потеплением, уменьшая количество метана на свалках.

Напомним, что именно можно сдавать в местах сбора органических отходов:

садовый мусор, опавшие листья деревьев, скошенную траву, цветы, сорняки;

отходы овощей и фруктов;

древесную кору, опилки, стружки, щепы;

мелкие ветки, образовавшиеся после обрезки деревьев и кустарников.

В этих отходах не должно быть ничего лишнего.

Напомним, что в настоящий момент в Литве работают 53 пункта приёма органических отходов.

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