Listen to «Как правильно заморозить ягоды» on Spreaker.

O том, как правильно подготовить и заморозить ягоды на зиму. К слову, бесконечные варенья и компоты — далеко не единственный способ сберечь витамины. Замораживание — один из самых грамотных способов сохранения сезонных продуктов. Дело в том, что холод выступает в роли натурального консерванта, и ягоды отлично сохраняют свою первоначальную пользу. Чтобы получить идеальные, рассыпчатые замороженные ягоды, нам понадобятся противень, пергаментная бумага, пакеты или контейнеры для заморозки и, собственно, сами ягоды.

Итак, с чего начать. Хорошенько промойте ягоды под проточной водой. Сделайте это несколько раз, если ягоды все еще продолжают окрашивать воду. Затем выложите их в один слой на кухонное полотенце и дайте им полностью просохнуть. Отрежьте или отделите у ягод плодоножки. Ягоды можно замораживать как целыми, так и нарезанными: клубнику можно разрезать пополам, вишню лучше располовинить и удалить косточки. Затем застелите противень пергаментной бумагой и выложите на него ягоды в один слой. Не бойтесь, если некоторые ягоды будут соприкасаться — при перекладывании в пакет их можно будет легко разломать руками. Освободите в морозилке достаточно места и оставьте ягоды там примерно на 4 часа или до тех пор, пока они не затвердеют. Достаньте ягоды из морозилки, приподнимите пергамент за края и аккуратно с помощью деревянной ложки пересыпьте ягоды в пакеты или тару — руками делать этого не стоит, так как ягоды будут “липнуть” от мороза. Полезно также бывает положить в пакеты или контейнеры небольшие записки с информацией, что это за ягода и когда она была заморожена — так вы сможете быстро отыскать то, что вас интересует. Считается, что замороженные и правильно упакованные ягоды могут храниться в морозилке до 10-12 месяцев.