Listen to «Как предоставляются услуги коммунальных служб в период карантина» on Spreaker.

В период карантина очень большой круг людей проводит время дома. Счета за электричество — тому подтверждение. Сегодня мы задались вопросом, изменилась ли работа коммунальных служб в этот период. С таким вопросом мы обратились в компанию “Mano BŪSTAS”, которая занимается решением задач, связанных с многоквартирными домами. У нас в эфире — представитель этой компании Паулюс Угянскис.

— Здравствуйте, Паулюс!

— Добрый день. Уже прошло полтора месяца, и я могу сказать, что, с моей точки зрения, мы хорошо справились с этой ситуацией. Потому что у нас есть все системы, все инструменты, мы можем работать так, не с глазу на глаз с клиентом, а через системы, через мобильные аппликации, и так далее.

— А как технически оказываются услуги? Вот, например, людям надо вызвать электрика. Он тоже приходит в маске?

— Вот очень хороший вопрос. Все наши сотрудники, которые непременно должны работать на объектах, имеют все необходимые средства безопасности. И маски, и костюмы, если надо, и перчатки. Так что я могу сказать, что все соблюдают все меры безопасности. И я еще хочу такой акцент сделать. Пару лет назад мы создали такую аппликацию, называется e-BŪSTAS. Вы можете, не выходя из дома, оплачивать счета, связываться с нашими сотрудниками, и так далее. Так что когда пришел карантин, эта программа у нас очень, очень стала выгодна для наших клиентов. Потому что когда люди закрылись дома, им стало очень удобно связываться через программу. Это безопасно, это удобно. Через эту систему мы делаем все, что связано с многоэтажками.

— По всей стране?

— Это по стране — там, где мы работаем. Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй, Радвилишкис и т.д. Через страну — это можно сказать, что это глобальная система.

— А если аварии какие-то случаются? Их стало больше во время карантина? Люди ведь больше находятся дома..

— Специально смотрел статистику — так я не скажу, чтобы аварий стало больше или меньше. Все как было до карантина — все так есть и сейчас. В начале карантина это тоже удивляло. Мы думали, что в электросетях может быть повышенная употребленность — но нет. Потому что как было до карантина? Электроэнергию потребляют очень много утром, и очень много вечером. А сейчас все становится плавно. Потому что люди сидят дома — им же не надо кофе пить в восемь часов утра — они же могут и в девять, и в десять выпить кофе, так как не надо выходить на работу. Так что мы не замечаем, чтобы аварий стало больше.