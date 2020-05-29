Listen to «Как придать пляжному отдыху интеллектуальную нотку» on Spreaker.

По всей стране полным ходом идет подготовка к пляжному сезону. С наступлением лета открываются девять пляжей в столице. А предприятие Grinda, ответственное за порядок и безопасность на них, уже провело тренинги, чтобы обновить навыки спасателей, которые в наступающем сезоне будут с 8 утра до 8 вечера дежурить на пляжах. Кипят работы и на взморье, приводятся в порядок пляжи, восстанавливаются приморские тропы, готовится принимать отдыхающих туристический сектор.

Тем временем на каунасские пляжи возвращаются библиотеки под открытым небом. Каунасская общественная библиотека им. Винцаса Кудирки уже четвертый сезон подряд заботится о том, чтобы придать пляжному отдыху интеллектуальную нотку. Поэтому в нынешнем сезоне библиотека снова открывает уличные читальни на пляжах в Панемуне и Лампеджяй. Каунасцы и гости города смогут брать книги или просматривать прессу, проводя время на открытом воздухе за чтением.

Удобство читален, оборудованных на пляжах, в том, что, собираясь на отдых, можно не задумываться о том, какую книгу взять с собой. На полках каунасских пляжных библиотек можно найти книги литовских и зарубежных авторов как для взрослых, так и для детей и подростков, а также различные журналы. Тематика книг — самая разнообразная. Учитывая специфику пляжной библиотеки, чаще всего это занимательная литература, но, конечно же, можно найти и философские произведения, и литературу по программе для учащихся. Библиотека заботится и о том, чтобы на полках всегда были книги на иностранных языках.

К слову, обе библиотеки — и в Панемуне, и в Лампеджяй, — оборудованы в сотрудничестве с частными предпринимателями — в кафе, работающих на пляже. Что является отличным образцом того, как бизнес и просвещение могут осуществлять совместные культурные инициативы.

Итак, пляжная библиотека возле карьера Лампеджяй в хорошую погоду ждет своих посетителей ежедневно с 8 до 20, а в разгар летнего сезона — до 22 часов. А библиотека, открытая на пляже в Панемуне, работает в любое время.

По словам владельцев кафе, читатели не только всегда возвращают литературу на полки библиотеки, но и добавляют туда свои книги. А некоторые постоянные посетители заглядывают в библиотеку даже в плохую погоду, чтобы поискать на полках еще не прочитанные книги. Все издания в пляжных библиотеках предлагается возвращать обратно на полки, однако книги можно и обменивать. Книгу, которая вам понравилась, можно взять домой, оставив вместо нее другую. Конечно же, не менее интересную.