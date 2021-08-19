Как привитым не в Литве воспользоваться «паспортом возможностей»

Привитые жители Литвы вовсю пользуются «паспортами возможностей». Между тем в Литву приезжают и жители других стран, которые привились или переболели у себя дома. Абсолютно естественно, что у них много вопросов. В частности, как воспользоваться какими-то услугами, если нет литовского «паспорта возможностей». Именно с этим вопросом мы обратились в Министерство здравоохранения Литвы. Вашему вниманию ответ советника министра Юстины Алексайте.

На самом деле, людям прибывающим из стран ЕС, если они там были привиты или они переболели и у них есть документ, их прививки действительны и в Литве. В настоящий момент нет возможностей ввести эти данные в Национальную систему здравоохранения. В таком случае человек должен показывать документ, полученный за границей, и пользоваться им как «паспортом возможностей». Если человек прибывает из стран, которые не входят в ЕС, например, Россия или Китай, ЕК ещё не до конца признала вакцины этих стран. В настоящий момент они не признаны внутри ЕС. В этом случае пользоваться «паспортом возможностей» нельзя. То же самое относится к обязательной самоизоляции. Ожидаем дальнейшего решения Еврокомиссии. Ещё проверяется эффективность вакцин. Если такие решения примет ЕС, эти решения вступят в силу и в Литве.

Это была советник министра здравоохранения Литвы Юстина Алексайте.

Прекращение циркуляции коронавируса вряд ли возможно

Эксперты считают, что полное прекращение циркуляции коронавируса вряд ли возможно. По их словам, до сих пор точно не известно нулевое животное, которое стало источником инфекции, от кого вирус перешёл к человеку, преодолев межвидовой барьер. Этот аспект учёным еще предстоит изучать. Также специалисты считают, что летальность от коронавируса может возрасти, если он продолжит мутировать. Однако вакцинация как можно большего количества людей в максимально короткий срок не даст вирусу приспособиться к вакцине.