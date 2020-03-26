Как проходит обязательная изоляция. Интервью с одним из изолированных граждан

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Ричард вторые сутки находится в обязательной изоляции в одной из гостиниц Вильнюса.

— Скажи, сколько времени ты провел на полу?

— Почти сутки.

— А твоя история — ты вылетел в понедельник из Англии в Дублин, чтобы попасть в Литву. Когда ты появился в Литве?

— Самолёт приземлился в 12 часов во вторник. Ночь я провел в аэропорту в Дублине. Оттуда мы прилетели в Литву. Когда мы прилетели и сидели, мы заполняли формы, где надо было указать, откуда мы прилетели. Нас ещё подержали в самолете, всех сразу не отпускали. Выходили группами. Когда мы вышли из самолёта, тогда уже в самом аэропорту нас встретили — наверное, люди из Союза стрелков. И стояли доктора, проверяли нам температуру. Не знаю почему, но у меня температуру проверяли три раза.

— А после этого ты с врачом встречался?

— Нет, нет. Я спрашивал, никто не отвечал. Я хотел провериться, спросил, что сейчас будет. А они: мы ничего не знаем.

— Вас было 150 человек, но вчера оставалось 40. И почему ты попал в комнату только поздним вечером?

— Потому что комнату не продезинфицировали. Комнаты были не убраны.

— Каково состояние гостиницы?

— В хорошем состоянии. Комнаты отремонтированные. У меня вообще нет претензий. Но надо было ждать весь день, пока почистят комнаты. А комнату почистили буквально за минут 15.

— Со вчерашнего дня отпускают самоизолироваться опять домой. Ты готов к этим условиям, у тебя уже есть информация?

— Информация пока не поступила. Я узнал об этом, может, часов в 21:30. Это было как бальзам на душу перед сном. Даже сил не было что-то выяснять. Да я всё готов за свой счет делать. Мне еды не надо, еду мне будут привозить. Как бы мне не нужны подачки со стороны властей.

— И что с тестом?

— Я только приехал в гостиницу во вторник, я был готов на это. Только никто не давал его. Я был готов заплатить деньги за свой тест, чтобы меня проверили. Чтобы я не находился в риске с людьми, с которыми я был больше суток.