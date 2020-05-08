Listen to «Как работают поликлиники и больницы» on Spreaker.

После карантина начали работать поликлиники страны. Однако для избежания распространения коронавируса работа поликлиник будет организована в соответствии с подготовленным Национальным центром общественного здоровья планом. Там есть ряд ограничений — будьте внимательны!

Количество пациентов, которых может принять поликлиника, — сокращается вдвое. Ровно на 50%. Этого требуют правила, подготовленные Минздравом страны.

Поликлиники по-прежнему должны стремиться к дистанционному консультированию (по телефону будут выписывать лекарства, выдавать и продлевать больничные, консультировать семейные врачи, назначать анализы), а непосредственная встреча с медперсоналом будет лишь тогда, когда дистанционно предоставить услугу будет невозможно.

Меняется и порядок регистрации. Позвонив по телефону в регистратуру, вы будете записаны на дистанционную консультацию. А вот личные визиты будут регистрироваться только врачами и медсестрами.

Поликлиники должны отделить пациентов с признаками ОРВИ от пациентов без таких признаков – старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Для приема пациентов из группы риска выделяются отдельные часы. Должны быть также исключены очереди в помещении. Если у человека зафиксирована температура, он по-прежнему должен отправляться в “температурную клинику”.

В лифте может ехать лишь один человек, у двери кабинета тоже может находиться только один пациент (если в этом есть необходимость — с сопровождающим).

Все услуги должны предоставляться в отведенное время. Пациента в здание пустят не раньше чем за 10 минут до визита. Пациенты, которые стоят в очереди на улице, должны соблюдать дистанцию в 2 м.

Консультации с участием пациентов не смогут проводиться в находящихся рядом кабинетах. Все назначенные пациенту анализы должны предоставляться за время одного визита.

В больницы на амбулаторное лечение пациентов будут класть, только проверив их на коронавирусную инфекцию. Поэтому за 48 часов до того, как ложиться в больницу, надо будет пройти тест в мобильном пункте. Так же, как и в поликлиниках, количество пациентов сокращается вдвое.

Должно соблюдаться безопасное расстояние между больными в палатах. А пациенты с температурой, пациенты из группы риска и другие больные должны размещаться отдельно.