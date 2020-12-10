Как рассчитывается период изоляции для родителей с детьми

В связи с тем, что в стране сейчас большое количество людей находится на изоляции, возникает много связанных с этим вопросов. Центр общественного здоровья пояснил, как рассчитывается период изоляции в тех случаях, когда родители присматривают за детьми, у которых установлен COVID-19. Либо когда, наоборот, заражаются родители, а вместе с ними живут маленькие дети, которые не могут находиться отдельно.

В таких случаях, если ребенок с коронавирусом нуждается в уходе, за ним присматривает один из родителей. То есть, мама, папа или опекун постоянно находятся в одном помещении, в контакте с инфицированным ребенком.

Поэтому 14-дневная изоляция для одного из родителей, который постоянно находится с ребенком, начинает считаться с того дня, когда считается, что у ребенка закончился «заразный» период. Последним контактом считается 10-й день болезни, который теоретически и является последним днем «заразного» периода.

Это означает, что изоляция для того из родителей, у которого был контакт с больным ребенком, рассчитывается путем добавления 13 дней к 10-му дню болезни ребенка, и так получается 14-дневный период, т.е. период изоляции.

Например. Симптомы у ребенка проявились 1 декабря. Или – в бессимптомном случае – ребенку 1 декабря был сделан тест на COVID-19. Значит, последний день его т.н. заразного периода – 10 декабря. Соответственно, это день, когда у родителя, присматривающего за ребенком, – последний день опасного контакта. А значит изоляция ему положена с 10 по 23 декабря включительно.

Точно так же рассчитывается изоляция и в тех случаях, когда маленький ребенок живет вместе с инфицированными родителями.

Центр общественного здоровья напоминает также, что человек, у которого установлен коронавирус, должен изолироваться в отдельном помещении с отдельным санузлом. Ему запрещено выходить на общие территории (в коридор, на кухню и т.д.). Еду такому человеку близкие должны оставлять с наружной стороны двери. На той же самой площади здоровые люди могут находиться только в том случае, если необходим присмотр за заразившимся ребенком или человеком с ограниченными возможностями.

Как рассчитывается период изоляции для родителей с детьми

Вся подробная информация – на странице koronastop.lvr.lt

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