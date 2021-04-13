Как разграничить работу и дом? 6 советов психолога

Уже второй год многим приходится работать дистанционно. Грань между рабочим и «нерабочим» временем при этом становится почти незаметной. Как научиться перестраиваться на «домашний» лад, и даже находясь все время дома, оставлять работу за его порогом?

1. Разграничьте территорию работы и территорию «неработы»

Разделите ваше пространство на рабочее и нерабочее. Заведите какой-нибудь ритуал, чтобы «перейти» из одного пространства в другое. Например, оставьте телефон в корзинке в коридоре. Смените одежду или хотя бы наденьте какой-нибудь специальный «домашний» аксессуар, например любимую резинку для волос.

Поднимите руку вверх и быстро, на выдохе, опустите. Постепенно ваш мозг научится переключаться с рабочих задач на семейные и личные при выполнении ритуала. Придумайте нечто уникальное, чтобы не повторять его больше нигде, иначе «магия» пропадет.

2. Заведите какой-нибудь «домашний» запах

Запах очень мощно влияет на наше состояние. Не стоит недооценивать его. Когда дома вас встречает тонкий, ненавязчивый и при этом уникальный домашний аромат — это способствует мгновенному переходу в другое состояние. Подберите тот, который будет вам максимально приятен, и при этом не скупитесь на качественные ингредиенты.

Одним из самых подходящих запахов для расслабления считают запах ванильной выпечки с корицей. Печь булочки каждый день вряд ли получится, но вы можете попробовать такой аромат для дома, пока не нашли другой, свой собственный, вариант.

3. Побудьте наедине с собой

Выделите хотя бы 30 минут, чтобы побыть в полном одиночестве. Восстановите те ресурсы, которые потратили в рабочее время. Примите душ, найдите место для уединения, наденьте наушники с тихой музыкой и закройте глаза, сконцентрируйтесь на своем теле и ощущениях.

Обратите внимание на каждую часть своего тела, концентрируйте внимание на каждой точке от стоп до макушки головы, плавно расслабляйте напряженные места. Так вы сместите фокус с роя мыслей в голове на ощущения тела, которому тоже есть что вам сказать.

4. Похвастайтесь своим днем

Найдите хотя бы одну задачу, которую вы сегодня выполнили хорошо (неважно, насколько эта задача большая), и похвастайтесь ею. Расскажите о ней тем, кто готов радоваться вместе с вами. Это позволит подвести позитивный итог дня и оттолкнуться от него завтра. Очень важно, чтобы тот, кому вы рассказываете, мог разделить вашу радость.

Если рядом в настоящий момент нет такого человека, просто встаньте перед зеркалом и расскажите об этом себе самому. Сначала будет непривычно, но если добавить к рассказу теплоту интонаций, улыбнуться отражению, результат вам понравится.

5. Спойте что-нибудь или потанцуйте

Пение всегда помогает расслабиться и переключиться. Это происходит потому, что вы глубоко дышите, используете всю мощь вашей диафрагмы, включаете голос, эмоции. Танцевально-двигательная терапия тоже отлично работает. Очень важно, чтобы песня, под которую вы будете двигаться или которую споете, вызывала у вас позитивные эмоции.

6. Планируйте ваш вечер так же, как вы планируете рабочее время

Вечером вы либо загружены домашними делами, либо совершенно не знаете, куда себя деть. Запланируйте какое-нибудь приятное и необычное дело на вечер. Уже одно только предвкушение поможет мозгу переключиться и забыть о рабочей рутине.

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