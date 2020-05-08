Как рекомендуется проводить время на пляжах и возле водоемов

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Министерство здравоохранения озвучило рекомендации о том, как проводить время на пляжах, возле водоемов.

В частности, на видном месте должна быть представлена информация, что людям из группы риска не рекомендуется посещение массовых скоплений народа.

Кроме того, при входах в туалеты и кабинки для переодевания должно находиться дезинфицирующее средство.

На пляже следует быть в защитных масках или щитках, за исключением случаев, когда посетители едят и пьют в заведениях общественного питания, плавают в водоемах или занимаются водными видами спорта.

На пляж можно приходить группами до двух человек, либо с членами своей семьи.

Весь инвентарь, а также площадки для активного отдыха и спортивных целей можно использовать только в том случае, если на одного человека приходится площадь не менее 10 кв. м не ближе, чем в 10 метрах от других людей.