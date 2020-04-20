Listen to «Как сделать сюрприз своему ребенку, не выходя из дома» on Spreaker.



Мы продолжаем рассказывать о хороших добрых инициативах, которые появляются в период карантина. Сегодня у нас в эфире — Людмила Скобелева, директор компании Mažasis Genijus, которая в условиях, когда все находятся на изоляции и дни рождения детей приходятся именно на этот период, решила организовать поздравления именинникам по видеосвязи.

— Здравствуйте, Людмила. Расскажите, пожалуйста, что это за инициатива?

— Карантин — это ограничение. Ребенок в 6 лет — я имею в виду детей до шести-семи лет — ещё не особо может понять, почему нельзя в кино, почему нельзя с друзьями, почему нельзя праздновать день рождения… Ребёнок имеет право на радость. А герои — они авторитеты для детей. И они могут поддержать, они могут развеселить, рассмешить, да просто душевно пообщаться! Для девочек это Эльза. Она, и Олаф может прийти. Приходят Batman, Spiderman. Ребёнка можно успокоить таким образом, ребёнка можно поддержать, ребёнку можно дать сил, надежду на то, что всё будет хорошо, и это сейчас всё временно. И из уст именно персонажа это звучит намного значимее, нежели от родителей.

— А как вы делаете это технически? Например, родители хотят сделать подарок своему ребенку ко дню рождения, или просто порадовать его общением с любимым героем…

— Если ребёнок плохо себя чувствует, не понимает — вот это вот объяснить, поддержать. Даже поиграть можно с ними — это уже принесёт хорошее настроение.

— А как с вами можно связаться?

— Надо просто нам написать на нашу почту. Или позвонить по телефону, который на сайте (mgenijus.lt) и, соответственно, договориться о встрече. Потому что мы должны подготовиться. Мы звоним по Skype, звоним по мессенджеру. И, конечно, надо подготовить ребенка. Потому что ребенок, если это сюрприз, то ребенок должен ждать.

— Хочу уточнить, вы это делаете совершенно бесплатно, да?

— Да, это мы делаем бесплатно. Вы знаете, как, в такие времена, когда надо сплачиваться, надо поддерживать друг друга, — какие деньги? Тем более, что это дети. А дети — это святое!

Спасибо! У нас на связи была директор компании Mažasis Genijus Людмила Скобелева. А мы хотим напомнить, что если вы хотите порадовать своего ребенка в условиях карантина, мы можете также организовать для него, даже не выходя из дома, виртуальные экскурсии по интересным местам и музеям — и в нашей стране, и во всем мире сейчас для этого предоставляется масса возможностей.