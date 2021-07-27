Как сказать «нет» и никого не обидеть? 3 стратегии отказа

Когда знакомые просят помочь, отказывать всегда непросто. Сложно вдвойне, если вы интроверт или стеснительны от природы. Коуч Престон Ни рассказывает о том, как сказать «нет» и никого не обидеть.

Многие стараются избегать слова «нет». На нас давит страх быть отвергнутыми, желание избежать конфликта и боязнь ранить чувства собеседника.

Застенчивый человек не обязательно интроверт, а интроверт не всегда застенчив. Но страх перед словом «нет» давит особенно. Такие люди не любят, когда на них давят, и теряются, когда их вынуждают отвечать быстро. Сначала они должны все тщательно обдумать, поэтому иногда замолкают вместо того, чтобы ответить на вопрос. Собеседники часто неправильно интерпретируют молчание и принимают его за согласие, отсутствие собственного мнения, неуверенность в себе или скрытность.

Несколько советов, которые помогут подумать над ответом, принять решение и сформулировать ответ так, чтобы между вами не возникало недомолвок.

1. ТЯНИТЕ ВРЕМЯ

Не торопитесь с ответом, постарайтесь выиграть время, чтобы принять решение. Используйте фразы:

«Мне нужно подумать».

«Дайте мне минутку, чтобы принять решение».

«Как только я сформулирую ответ, сразу же вам сообщу».

«Я дам вам ответ до… (назовите время)».

Самое время поразмышлять над ответом. Подойдите к решению проблемы внимательно, тщательно и вдумчиво.

2. ГОВОРИТЕ «НЕТ» ДИПЛОМАТИЧНО

Вы взвесили все за и против и пришли к выводу, что ответ будет отрицательным. Теперь мучаетесь, чтобы не обидеть собеседника категоричным отказом. Пример. Друг просит одолжить машину. Вы не готовы с ней расстаться, но стесняетесь сказать твердое «нет». Используйте какие-нибудь такие формулировки:

«Мне бы не хотелось, чтобы машину водил кто-то кроме меня».

«Я стараюсь не расставаться с машиной».

«Мне важно знать, что я в любой момент смогу воспользоваться машиной».

«К сожалению, у меня не будет возможности дать тебе машину».

«Я чувствую себя неуютно, зная, что за рулем моей машины кто-то другой».

«Я пообещал себе, что никому не буду давать машину».

С такими заявлениями непросто спорить. Если человек продолжает взывать к жалости, совести или чувству справедливости, упорно повторяйте отказы. Рано или поздно собеседник поймет.

3. ОКРУЖИТЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПОЗИТИВОМ

Другой способ отказать — сэндвич-монологи. Вы начинаете с позитивного утверждения, затем деликатно, но твердо говорите «нет» и завершаете речь другим позитивным утверждением:

«Я понимаю, что тебе нужна машина в эти выходные. К сожалению, у меня нет возможности дать тебе свою. Надеюсь, ты найдешь выход из положения».

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