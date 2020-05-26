Как сообщить о случаях насилия над детьми

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Служба защиты прав ребенка прогнозирует рост случаев насилия над детьми, вызванный карантином.

По словам специалистов, раньше о таких случаях сообщали воспитатели в детских садах, учителя, социальные работники и семейные врачи. Но в последнее время они не имеют возможности следить за состоянием детей.

Между тем, у Службы есть косвенные свидетельства о неблагополучии в некоторых семьях – ребенок не подключается к удаленным урокам, не выполняет домашние задания. Полиция часто выезжает на вызовы, связанные с домашним насилием.

Специалисты Службы защиты прав ребенка призывают детей и подростков, если у них нет возможности звонить в Детскую линию психологической помощи, сообщать о своих проблемах в чате или писать электронные письма.