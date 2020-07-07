Как совместить бег трусцой со сбором мусора
Июль 7, 2020 16:23
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В Литве набирает популярность плоггинг – экологическое движение, при котором бег трусцой совмещается с собиранием мусора. Эта практика пришла из Скандинавии и затем распространилась по всему миру.
Популяризаторы плоггинга говорят, что пока в Литве им занимается около 500 человек, однако ряды энтузиастов все время растут.
Больше всего мусора во время пробежек сейчас собирают на взморье – это, как правило, — одноразовые пластиковые упаковки и стаканчики от кофе.