Как специалисты советуют встречать Рождество и Новый год

Многие в эти дни задумываются, как встретить Рождество и Новый год. Специалисты советуют провести праздники в кругу своей семьи.

А тем, кто все же планирует навестить близких, с которыми не живет под одной крышей, следует придерживается ряда правил. Об этом пишет DELFI.

Во время встречи рекомендуется не снимать маски, не обниматься и не целоваться.

Во время еды – придерживаться дистанции, а, поев, – немедленно снова надеть маску.

Риск заражения может снизить спрей для носа или масла, которые смягчают и увлажняют носовую полость. Специалисты советуют не засиживаться в гостях и не устраивать марафон встреч.

Лучше навестить лишь одну семью самых близких вам людей, а не ездить ко всем подряд. Наиболее безопасный вариант для встреч – на свежем воздухе, хотя погода на Рождество и Новый год, как правило, к пикникам не располагает.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.