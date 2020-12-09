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Как специалисты советуют встречать Рождество и Новый год

Автор RUSRADIO LT 13
Как специалисты советуют встречать Рождество и Новый год

Многие в эти дни задумываются, как встретить Рождество и Новый год. Специалисты советуют провести праздники в кругу своей семьи.

А тем, кто все же планирует навестить близких, с которыми не живет под одной крышей, следует придерживается ряда правил. Об этом пишет DELFI.

Во время встречи рекомендуется не снимать маски, не обниматься и не целоваться.

Во время еды – придерживаться дистанции, а, поев, – немедленно снова надеть маску.

Риск заражения может снизить спрей для носа или масла, которые смягчают и увлажняют носовую полость. Специалисты советуют не засиживаться в гостях и не устраивать марафон встреч.

Лучше навестить лишь одну семью самых близких вам людей, а не ездить ко всем подряд. Наиболее безопасный вариант для встреч – на свежем воздухе, хотя погода на Рождество и Новый год, как правило, к пикникам не располагает.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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