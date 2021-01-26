Как справиться с перееданием. Комментарий психолога

Избыточный вес и ожирение считаются одними из главных причин многих серьезных болезней. Это сердечно-сосудистые заболевания; диабет; проблемы с суставами; некоторые онкологические заболевания. Риск таких болезней растет по мере увеличения массы тела.

C чего начать работу над собой? Как справиться с привычкой к перееданию, как не заедать стресс – об этом мы решили расспросить психолога Эрну Петкуте. И вот что она рассказала.

– Перед тем, как мы автоматически что-то кладем в рот, надо всегда на секундочку, две, три остановиться перед этим, и спросить себя, что со мной случилось, как я себя сейчас чувствую. И немножко понять происхождение рефлективной такой потребности чем-то срочно закусить. Еще помогает, конечно, ведение дневника. Ведите дневник такой, противострессовый дневник, и пишите час, когда вы очень хотите что-то покушать, а вам еще физиологически, как бы, и не полагалось. И пишите, что случилось вокруг этого времени, на что вы отреагировали. Или замечание начальника, или ребенок заболел, или вы с кем-то поссорились, или у вас очень большое напряжение, сохраните ли вы работу. И таким образом немножко посмотрите, какие переживания связаны с тем, что вы хотите поесть.

Конечно, это и физиология – нам всем нужны хорошие эмоции. И хорошая пища в красивой обстановке всегда помогает. С другой стороны, надо и поднять уровень таких веществ, как дофамин, в нашей крови. Мы бросаемся к этому, чтобы повысить этот уровень. Но его повышение, особенно через углеводы, – оно очень кратковременное. Так что такое получается – как бы расширяющиеся ножницы: мы заедаем, нам приятно, но наше настроение постепенно падает ниже, чем оно было до этого. Поэтому надо иметь в виду, что существуют различные способы повысить уровень дофамина в крови. Это все другие вещи, приятные, которые мы делаем.

И, я думаю, главная вещь, которую, наверное, испытывают все люди, – они себя особенно корят и обвиняют, что они опять не удержались и данного себе слова не сдержали. Надо было бы как-то посмотреть на это эмпатичнее: “сейчас пока, как бы, нет возможности вести себя другим способом”. И постепенно себя утешая, а не только нагнетая над собой такую обстановку упреков, – постараться отреагировать.