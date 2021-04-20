Как стать реалистичным оптимистом? 7 проверенных способов

Иногда кажется, что мир разделился на два лагеря. Одни предаются пессимизму и унынию, другие исповедуют «токсичную позитивность» и призывают видеть во всем хорошее, «радоваться каждому дню», что бы ни происходило. Психологи уверяют: вредны оба подхода. Итак, как стать реалистичным оптимистом?

1. Меньше думайте, больше действуйте

Большинство из нас слишком много думает — даже те, кто не склонен к философствованиям. О том, что происходит вокруг прямо сейчас. О том, что ждет нас в будущем. Иногда эта привычка играет с нами злую шутку, заставляя топтаться на месте. Выход — действовать, делать хотя бы маленькие шаги, «включать» не только голову, но и тело тоже. При этом важно помнить, что стабильные, размеренные действия лучше, чем суета и попытки нагрузить себя максимумом дел.

2. Проведите хотя бы один день без жалоб

Бросьте себе вызов и попробуйте хотя бы сутки не жаловаться – ни на спутника жизни, ни на детей, ни на коллег или начальника, ни на работу, ни на экономическую ситуацию и политиков, ни на судьбу, ни на себя самого. Жалуясь, мы продолжаем плодить негатив, а его и без того слишком много в этом мире. Речь не о том, чтобы запретить себе чувствовать, просто прекратите жаловаться вслух. Хотя бы на день.

3. Попробуйте поднять настроение другому человеку

Только не говорите ему или ей «все наладится», «держись» или «попробуй посмотреть на это иначе». Лучше сделайте что-нибудь хорошее. Или позвоните. Или отправьте забавную картинку. Покажите, что просто думаете о человеке.

4. Поменяйте «не могу» на «как»

Вместо того чтобы отказываться что-то сделать, спросите себя, как это можно выполнить. Попытка разрешить проблему, – особенно если она увенчалась успехом (но не только), – заставляет нас почувствовать себя лучше.

5. В конце дня запишите хотя бы одну хорошую мысль, событие или свое действие

Скорее всего, вы не раз слышали о том, как полезно вести дневник благодарности. А может, даже начинали записи, но потом забрасывали. Попробуйте вот что: в конце дня записывайте одно — всего одно — хорошее событие, которое с вами приключилось или свидетелем которого вы стали. Или любопытную мысль, которую вы услышали. Так у вас соберется целый список хорошей информации. Вам будет приятно его перечитывать.

6. Старайтесь находить в людях хорошее

Да, даже в тех, кто вас бесит. Вернее, – в них особенно. Прежде чем задаваться вопросом, почему они с вами так поступили, попробуйте найти в них хоть что-то положительное. Поверьте — если постараться, оно почти всегда находится. И только если уж совсем ничего не будет получаться, попробуйте оглядеться по сторонам и найти хотя бы что-то хорошее вокруг.

7. Не забывайте находиться в «здесь и сейчас»

Жизнь — это то, что происходит с нами прямо сейчас. Так что задайте себе вопрос: то, чем я сейчас занят, действительно стоит того, чтобы тратить на это мои драгоценные время и энергию? Это лучшее, чем я могу заниматься? Если ответ «нет», вы знаете, что делать.

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