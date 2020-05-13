Listen to «Как учащиеся относятся к дистанционному обучению? На этот вопрос лучше всех ответят они сами» on Spreaker.

Сегодня правительство приняло решение о том, что школы нашей страны в конце учебного года смогут сами выбирать форму обучения — удаленную, стандартную или смешанную. Интересно, как сами школьники оценивают дистанционное обучение и свои перспективы вернуться в школу еще в этом году? Небольшая группа столичных школьников решила провести опрос среди своих “коллег”, гимназистов, на тему “Какое влияние оказало удаленное обучение на твою жизнь?”. Опрос получился довольно представительным — на вопросы анкеты ответили около 400 ребят. О результатах опроса мы решили расспросить одну из его организаторов, Анастасию Камышанскую.

— Анастасия, здравствуй. Сколько вас, и почему вы решили провести такой опрос?

— Здравствуйте. Милена Герасимович, Марк Томашевич, Доминика Ванцович и я — решили узнать мнение ребят, а именно гимназистов, какие они имеют проблемы. И решили узнать их мнение, как было бы им легче учиться. Анкета была рассчитана на неделю, и вот четыреста за неделю мы набрали голосов.

— Какой статистикой вы могли бы с нами поделиться?

— Практически все ответили, что имеют интернет, и 60% — отдельную комнату для обучения. 95% имеют дома компьютер. Нагрузка на дистанционном обучении увеличилась, и сейчас, в среднем, на учебу у детей уходит пять-восемь часов. Дети вынуждены учиться больше чем на двадцати интернет-платформах, и это очень неудобно. У детей сбился режим сна, они целыми днями сидят около компьютеров, телефонов, — это не могло не отразиться на здоровье.

— Это родители сделали такие выводы, или ребята?

— Был вопрос такой, связанный со здоровьем. Там мы сделали такие выводы, что у ребят ухудшилось здоровье и осанка.

— Меня вот интересует вопрос о еде и перерывах между уроками. Срослись ли они в одно целое?

— Ребята ответили, что практически всегда они успевают сделать какие-то небольшие перерывы. Сейчас, сидя дома, на карантине, они больше питаются не заказной какой-то едой, или быстрой, а именно домашней хорошей пищей. Есть такие вот перерывчики у них, и они кушают во время учебы.

— Продолжительность уроков и помощь учителей. Что школьники ответили на эти вопросы?

— Видеоконференции, уроки длятся по 30 минут или по 45. Ребята оценивают помощь учителей очень хорошо. Некоторые учителя даже устраивают какие-то дополнительные уроки, чтобы объяснить ребенку.

— Предположим, вы могли бы обратиться в правительство со своими предложениями. Какие изменения можно было бы внести в ход дистанционного обучения?

— Ребята просили, чтобы уменьшилось количество домашней работы, нагрузка, и увеличился срок сдачи работы. Также просили, чтобы сделали не много платформ, а одну-две. Чтобы можно было на этих двух платформах учиться и не путаться, в какую платформу тебе надо бежать на следующий урок.

— Какое вообще отношение у ребят к удаленному обучению?

— Если учесть пожелания ребят, как-то улучшить дистанционное обучение, — тогда было бы замечательно.

— В конце мая — начале июня теоретически можно возвращаться в школы. Как ты думаешь, если спросить об этом ваших респондентов, что бы они ответили на предложение вернуться на очные занятия?

— Ребята, я думаю, в этом году уже не согласились бы вернуться в школу. Но с сентября, я думаю, все бы захотели вернуться обратно в школу — думаю, что так было бы.